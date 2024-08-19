Türkiye'de İkinci Çeyrek İşsizlik Oranı Sabit Kaldı

TÜİK, Nisan-Haziran Dönemini Değerlendirdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan-Haziran dönemine ait iş gücü istatistiklerini paylaştı. Bu verilere göre, ülke genelinde işsizlik oranı, önceki çeyreğe göre bir değişiklik göstermeden %8,8 olarak belirlendi.
İşsiz Sayısı ve Genç Nüfusun Durumu
Bu dönemde işsiz sayısı toplam 3 milyon 156 bin kişi olarak kaydedildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik sayısı, Nisan-Haziran 2023 döneminde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artış gösterdi. Ayrıca, genç nüfusta (15-24 yaş arası) işsizlik oranı %16,3 seviyesine yükseldi; bu grup içinde erkeklerde %13,7, kadınlarda ise %21,5 olarak ölçüldü.
Geçmiş Dönemlerle Kıyaslama
TÜİK, işsizlik oranları ile ilgili geçmiş dönemlere dair verilerde güncellemeler gerçekleştirdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarının çeyrekler itibarıyla dağılımı şu şekilde:
- 2022 1. Çeyrek: %11
- 2022 2. Çeyrek: %10,7
- 2023 1. Çeyrek: %9,9
- 2023 2. Çeyrek: %8,8
- 2024 1. Çeyrek: %8,8
- 2024 2. Çeyrek: %8,3
- 2024 3. Çeyrek: %9,1
- 2024 4. Çeyrek: %10,2
Sonuç olarak, işsizlik oranının önceki yıllara kıyasla azalma göstermesi, ancak genç nüfus arasında artış yaşanması dikkat çekici bir durumdadır. İş gücü piyasasındaki bu dalgalanma ilerleyen dönemlerde izlenmeye devam edilecektir.