Türkiye'de İkinci Çeyrek İşsizlik Oranı Sabit Kaldı

TÜİK, Nisan-Haziran Dönemini Değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan-Haziran dönemine ait iş gücü istatistiklerini paylaştı. Bu verilere göre, ülke genelinde işsizlik oranı, önceki çeyreğe göre bir değişiklik göstermeden %8,8 olarak belirlendi.

İşsiz Sayısı ve Genç Nüfusun Durumu

Bu dönemde işsiz sayısı toplam 3 milyon 156 bin kişi olarak kaydedildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik sayısı, Nisan-Haziran 2023 döneminde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artış gösterdi. Ayrıca, genç nüfusta (15-24 yaş arası) işsizlik oranı %16,3 seviyesine yükseldi; bu grup içinde erkeklerde %13,7, kadınlarda ise %21,5 olarak ölçüldü.

Geçmiş Dönemlerle Kıyaslama

TÜİK, işsizlik oranları ile ilgili geçmiş dönemlere dair verilerde güncellemeler gerçekleştirdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarının çeyrekler itibarıyla dağılımı şu şekilde:

2022 1. Çeyrek: %11

2022 2. Çeyrek: %10,7

2023 1. Çeyrek: %9,9

2023 2. Çeyrek: %8,8

2024 1. Çeyrek: %8,8

2024 2. Çeyrek: %8,3

2024 3. Çeyrek: %9,1

2024 4. Çeyrek: %10,2

Sonuç olarak, işsizlik oranının önceki yıllara kıyasla azalma göstermesi, ancak genç nüfus arasında artış yaşanması dikkat çekici bir durumdadır. İş gücü piyasasındaki bu dalgalanma ilerleyen dönemlerde izlenmeye devam edilecektir.