Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye'de İkinci Çeyrek İşsizlik Oranı Sabit Kaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de ikinci çeyrek işsizlik oranı değişmeden yüzde 8,8 seviyesinde kaldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:16
Türkiye'de İkinci Çeyrek İşsizlik Oranı Sabit Kaldı

TÜİK, Nisan-Haziran Dönemini Değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan-Haziran dönemine ait iş gücü istatistiklerini paylaştı. Bu verilere göre, ülke genelinde işsizlik oranı, önceki çeyreğe göre bir değişiklik göstermeden %8,8 olarak belirlendi.

İşsiz Sayısı ve Genç Nüfusun Durumu

Bu dönemde işsiz sayısı toplam 3 milyon 156 bin kişi olarak kaydedildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik sayısı, Nisan-Haziran 2023 döneminde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artış gösterdi. Ayrıca, genç nüfusta (15-24 yaş arası) işsizlik oranı %16,3 seviyesine yükseldi; bu grup içinde erkeklerde %13,7, kadınlarda ise %21,5 olarak ölçüldü.

Geçmiş Dönemlerle Kıyaslama

TÜİK, işsizlik oranları ile ilgili geçmiş dönemlere dair verilerde güncellemeler gerçekleştirdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarının çeyrekler itibarıyla dağılımı şu şekilde:

  • 2022 1. Çeyrek: %11
  • 2022 2. Çeyrek: %10,7
  • 2023 1. Çeyrek: %9,9
  • 2023 2. Çeyrek: %8,8
  • 2024 1. Çeyrek: %8,8
  • 2024 2. Çeyrek: %8,3
  • 2024 3. Çeyrek: %9,1
  • 2024 4. Çeyrek: %10,2

Sonuç olarak, işsizlik oranının önceki yıllara kıyasla azalma göstermesi, ancak genç nüfus arasında artış yaşanması dikkat çekici bir durumdadır. İş gücü piyasasındaki bu dalgalanma ilerleyen dönemlerde izlenmeye devam edilecektir.

İLGİLİ HABERLER

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı