Türkiye'de İnternet Kullanımında Tarihi Eşik: Hiç Kullanmayanlar %9,1'e Düştü (2025)

TÜİK verilerine göre 2025'te hiç internet kullanmayanların oranı %9,1'e geriledi; 16-74 yaşta internet kullanım oranı %90,9 oldu, İstanbul liderliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:08
Türkiye'de hiç internet kullanmayanların oranı ilk kez tek haneye indi

MERTKAN ORUÇ - Anadolu Ajansı muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun "Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2025" verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de internet kullanımındaki artış sürüyor.

Genel görünüm

16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı, 2024'te yüzde 88,8 iken 2025'te yüzde 90,9a yükseldi. Bu artışla birlikte, hiç internet kullanmayanların oranı yıllar içinde düştü ve 2025'te yüzde 9,1 ile ilk defa tek haneye geriledi. Bu oran 2024'te yüzde 11,2 olarak kaydedilmişti.

İnternet kullanmayanlar arasında cinsiyet farkı belirgin: 2025'te hiç internet kullanmayan erkeklerin oranı yüzde 6,4, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak tespit edildi.

Bölgesel dağılım

Türkiye'nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 1. Düzey'e göre İstanbul, yüzde 96,5 ile en yüksek internet kullanım oranına sahip bölge oldu. Doğu Marmara yüzde 93,4 ve Batı Anadolu yüzde 91,8 ile ülke ortalamasının üzerinde yer aldı.

En düşük internet kullanım oranı ise yüzde 80,3 ile Ortadoğu Anadolu'da görüldü. Bu bölgenin kullanım oranı 2015'te yüzde 40,2 iken, 10 yılda yaklaşık iki katına çıktı.

Ortadoğu Anadolu ile birlikte Batı Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde internet kullanım oranı ülke ortalamasının altında kaldı.

Hanelerde internet erişimi

Hanelerde internet erişim oranı 2025'te ülke genelinde yüzde 96,2 olarak kaydedildi. İstanbul, yüzde 98,3 ile yine ilk sırada yer aldı. İstanbul'u; Ege yüzde 96,6, Doğu Marmara yüzde 97,3 ve Akdeniz yüzde 97,2 ile izledi.

Hanelerde internet erişiminin en düşük olduğu bölge ise yüzde 92,8 ile Batı Karadeniz olarak belirlendi.

