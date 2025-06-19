Türkiye'de Orman Yangınlarına Yönelik 'yakMA' Kitabı Tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki orman yangınlarını ele alan 'yakMA' adlı kitabın tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, bu eserin, orman yangınları konusunda bilinç oluşturma ve duyarlılığı artırma yönünde büyük bir adım olduğunu belirtti.

'yakMA' Kitabının Önemi

Yumaklı, 'yakMA' kitabının, habercilerin ve orman çalışanlarının perspektifinden orman yangınlarına dair bir bakış açısı sunduğunu ifade ederek, "Bu kitabın mutlaka okunması gerekiyor" dedi. Tanıtım, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikte gerçekleşti.

Yangınlarla Mücadele ve Farkındalık

Konuşmasında ormanların değerini vurgulayan Yumaklı, orman yangınlarının %84'ünün insan kaynaklı olduğunu hatırlatarak, toplumda bu konuda farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti. Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyelerinin bu bilinç oluşturmada önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Gazeteciliğin Zorlukları

Yumaklı, gazeteciliğin özveri ve cesaret gerektirdiğini, mesleğin ciddi tehditlerle karşılaştığını da dile getirdi. Özellikle İsrail tarafından gazetecilere yönelik yapılan saldırıları eleştirerek, basın özgürlüğünün saldırı altında olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Yangınlara Karşı Alınan Önlemler

Bakan Yumaklı, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da orman yangınlarıyla mücadele için 25 bin personel, 131 bin gönüllü ve çeşitli hava araçlarıyla 7 gün 24 saat çalıştıklarını aktardı. 'yakMA' kitabının, bu özveriyi ve mücadeleyi etkileyici bir şekilde yansıttığını söyledi.

Orman Genel Müdürü’nden Açıklamalar

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi vererek, her yıl yüz milyonlarca fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti. Amacının erozyonla kaybolan toprak miktarını sıfıra indirmek olduğunu vurguladı.

Kitap ve Teşekkür Plaketi Töreni

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, kitabın 6 aylık yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, 51 gazeteci ve 43 orman çalışanının katkısıyla birçok hikayenin yer aldığını aktardı. Etkinlikte daha sonra, Bakan Yumaklı, kitabın yazılmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.

Etkinlikte Dikkat Çeken Anlar

Bakan Yumaklı'nın konuşması sırasında salonda bebek ağlama sesleri duyulurken, konuşmanın sonunda bebeği kucağına alarak ilgilenmesi dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen, habercilerin ve orman çalışanlarının kaleminden Türkiye'deki orman yangınlarını anlatan "yakMA" kitabı yazarlarına teşekkür plaket töreni ve kitap tanıtımına katıldı. Anadolu Ajansı (AA) Karadeniz Haberleri Müdür Yardımcısı Ayşe Eda Ünlü Özen (solda), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan (sağda) ödül aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen, habercilerin ve orman çalışanlarının kaleminden Türkiye'deki orman yangınlarını anlatan "yakMA" kitabı yazarlarına teşekkür plaket töreni ve kitap tanıtımına katıldı. Anadolu Ajansı (AA) Karadeniz Haberleri Müdür Yardımcısı Ayşe Eda Ünlü Özen (solda), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan (sağda) ödül aldı.