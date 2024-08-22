Türkiye'de Petrol ve Doğal Gaz Üretiminde Tarihi Rekorlar

Türkiye, Enerji Üretiminde Yeni Zirvelere Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 17 Ağustos'ta Türkiye'nin toplam ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile çıktığını duyurdu. Bayraktar, "Doğal gazda da bu ay içerisinde üretim rekoruna imza attık. 15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile yeni bir rekor kırdık," dedi.

Gelişmeler ve Hedefler

Bakanlığın açıklamasına göre, yapılan çalışmalar sonucunda hem petrol hem de doğal gazda günlük üretim rekorları elde edildi. Bayraktar, 2024’ün petrol ve doğal gaz üretiminde artış yılı ilan edildiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ağustosta petrol ve doğal gaz üretimimiz tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı."

TPAO'nun Rolü

Bayraktar, bu üretimin 95 bin 656 varilinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirdiğini belirtti. Gabar Dağı'ndaki kuyulardan da 47 bin 58 varil üretim gerçekleştiğini ekledi. Doğal gazda da aslan payının TPAO'ya ait olduğunu belirten Bakan, 15 Ağustos’ta 7 milyon 335 bin 47 metreküp doğal gaz üretimi yapıldığını ifade etti. Sakarya Gaz Sahası'ndan ise sadece 6 milyon 146 bin 886 metreküp doğal gaz üretildi.

Milli Enerji Politikası

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kendi gemileri ve mühendisleri ile büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, hem karalarda hem denizlerde yeni sondajlar ve keşiflerle üretimimizi artıracağız," şeklinde konuştu.