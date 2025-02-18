Türkiye'den Suriye'ye Ocak Ayında 56 Milyon Dolarlık Hububat İhracatı

Türkiye'den Suriye'ye Hububat İhracatı Yükseliyor

Türkiye, ocak ayında Suriye'ye 56 milyon 211 bin dolar değerinde hububat ihracatı gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) verilerine göre, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ile ticari ilişkilerde yeni bir dönem başladı.

Geçen yıl ocak ayında Türkiye, Suriye'ye 45 milyon 876 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapmıştı. Bu yıl ise aynı dönemde yapılan ihracat %22,5 artışla 56 milyon 211 bin dolara yükseldi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Rolü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Suriye'ye yapılan hububat ihracatı ise %31,3 artışla 22 milyon 88 bin dolardan 28 milyon 994 bin dolara çıkmıştır. GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye'deki rejim değişikliğinin en acil ihtiyacının gıda ürünleri olduğunu belirtti.

Kadooğlu, ocak ayında ihracatta en fazla artış gösteren sektörlerin zeytin, zeytinyağı, fındık, meyve, sebze, su ürünleri ve hayvansal mamuller gibi gıda sektörleri olduğunu vurguladı. Yaklaşık %100'ün üzerinde artış yaşanan bu sektörler arasında en çok ihtiyacı karşılayan alanın hububat sektörü olduğunu ifade etti.

İhracatta Bölgenin Önemi

Türkiye genelindeki hububat ihracatının yarısından fazlası Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirilmekte. Kadooğlu, bu bölgeden Suriye'ye yapılan ihracatın büyüklüğünün %51,5'ine tekabül eden 28 milyon 994 bin dolar olduğunu açıkladı. En çok ihraç edilen ürünler arasında buğday unu, yem ve ayçiçek yağı ön plana çıkıyor.

Ayrıca, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve transit işlemlerdeki mevcut kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilerleyen haftalarda daha iyi veriler elde edilmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.