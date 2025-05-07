Türkiye–Denver İş ve Yatırım Diyaloğu: 100 Milyar Dolar Hedefi

Türkiye–Denver İş ve Yatırım Diyaloğu'nda Yeni Hedefler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Özyeğin, "Şu anda 12 ayda ticarette 36,6 milyardayız ve hizmetler dahil edildiğinde yaklaşık 45 milyar dolar seviyesindeyiz. Bu hedefin 100 milyar dolara ulaşması için büyük bir potansiyel bulunuyor." şeklinde konuştu.

İki Ülke Arasında Güçlü İş Birlikleri

Özyeğin, Türkiye-Denver İş ve Yatırım Diyaloğu toplantısının, iki ülke arasında işbirliği fırsatlarının arttığını gösterdiğini vurguladı. Toplantıya, Denver Metro Ticaret Odası Başkanı J. J. Ament de katıldı. Ament, THY'nin Denver'dan İstanbul'a direkt uçuşlarının başlamasıyla seyahat sayısının iki katına çıktığını da duyurdu.

Ekonomik Potansiyel ve Hedefler

Denver, Colorado'nun en kalabalık ve önemli ekonomik merkezlerinden biri olarak turizm, teknoloji, sağlık ve havacılık sektörlerinde öne çıkıyor. Eyaletin 2023 yıllık GSYH'si yaklaşık 259 milyar dolar olarak gerçekleşirken, büyüme oranı %3,50 oldu. Bu toplantıda Türkiye ve ABD'deki şirketlerin yatırım deneyimlerini paylaşmaları için bir panel de düzenlendi.

Gelecek İçin Stratejik Adımlar

Özyeğin, Türk şirketlerinin şu anda ABD'de yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yaptığını, bunun %30'unun DEİK üyeleri aracılığıyla gerçekleştiğini belirtti. Toplantı sonrası katılımcıların B2B görüşmeleri yaparak doğrudan iş bağlantıları kurmaları bekleniyor.

"Türkiye-Denver İş ve Yatırım Diyaloğu" toplantısı, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin ve Denver Metro Ticaret Odası Başkanı J. J. Ament'in katılımıyla DEİK'in genel merkezinde gerçekleştirildi. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin (fotoğrafta), toplantıya katılarak konuşma yaptı.

"Türkiye-Denver İş ve Yatırım Diyaloğu" toplantısı, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin ve Denver Metro Ticaret Odası Başkanı J. J. Ament'in katılımıyla DEİK'in genel merkezinde gerçekleştirildi. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin (fotoğrafta), toplantıya katılarak konuşma yaptı.