Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de 1 Ekim 2023 tarihinde günlük elektrik üretimi 1 milyon 147 bin 821 megavatsaat olarak kaydedilirken, elektrik tüketimi 1 milyon 149 bin 561 megavatsaat oldu.

Tüketim Zirvesi ve Dibi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 8 megavatsaat ile saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 186 megavatsaat ile saat 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Dün gerçekleştirilen elektrik üretiminde, doğal gaz santralleri %28'lik payla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada %20,1 ile ithal kömür, üçüncü sırada ise %14,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri geldi.

İhracat ve İthalat Durumu

Ülke, dünkü verilere göre 14 bin 319 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 15 bin 984 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.