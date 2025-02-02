Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Bilanço Açıklandı

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, 937 bin 106 megavatsaat elektrik üretildi ve 922 bin 103 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine dayanmaktadır.

Saatlik Tüketim Verileri

Dün, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 43 bin 49 megavatsaat ile saat 20.00'de kaydedildi. En düşük tüketim ise 32 bin 687 megavatsaat ile saat 05.00'de meydana geldi.

Elektrik Üretiminde Dağılım

Günlük bazda elektrik üretiminde doğal gaz santralleri %29,2 ile ilk sırada yer alırken, bunu %25,2 ile ithal kömür santralleri ve %10,9 ile linyit santralleri takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dünkü veriler doğrultusunda 15 bin 241 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 238 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.