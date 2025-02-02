DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.558.573,44 1,77%

Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Bilanço Açıklandı

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 937 bin 106, tüketim ise 922 bin 103 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:23
Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Bilanço Açıklandı

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, 937 bin 106 megavatsaat elektrik üretildi ve 922 bin 103 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine dayanmaktadır.

Saatlik Tüketim Verileri

Dün, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 43 bin 49 megavatsaat ile saat 20.00'de kaydedildi. En düşük tüketim ise 32 bin 687 megavatsaat ile saat 05.00'de meydana geldi.

Elektrik Üretiminde Dağılım

Günlük bazda elektrik üretiminde doğal gaz santralleri %29,2 ile ilk sırada yer alırken, bunu %25,2 ile ithal kömür santralleri ve %10,9 ile linyit santralleri takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dünkü veriler doğrultusunda 15 bin 241 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 238 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB, Yapay Zeka Sistemlerine Katı Yasaklar Getirdi
2
Su faturalarınızı hemen kontrol edin! Bir vatandaş görünce gözlerine inanamadı
3
Emekliler koşa koşa oraya gidiyor! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine indirimli oldu!
4
Çocuklu ailelere devletten 6.395 TL yardım kıyağı! Başvuru ekranı yeniden açıldı
5
Acil 100.000 TL ihtiyaç kredisi hazır! 3 ay ödemesiz dev kredi kampanyası başlatıldı
6
Trump Yönetimi, Nvidia'nın Çin'e Çip Satışlarına Ek Kısıtlama İnisiyatifi Değerlendiriyor
7
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı: EIA Raporu

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı