Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2024 Yayınlandı: Yatırımlar Rekor Kırdı

Türkiye Fintek Ekosistemi Raporu 2024 Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından hazırlanan ve ilk kez 2021 yılında yayımlanan Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2024 yılı itibarıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Bu rapor, Türkiye'deki finansal teknolojiler sektörünün en güncel gelişmelerini ve verilerini ekosisteme sunmayı hedefliyor.

Yatırımlarda Yeni Bir Rekor

Raporun verilerine göre, Türkiye'deki fintek girişimleri 2024 yılı itibarıyla yatırım tutarı açısından rekor seviyelere ulaştı. 2022 yılında elde edilen en yüksek seviyeleri aştıktan sonra, fintek sektörüne yapılan yatırımlar 2024 yılı sonunda 194 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte, 2024 yılında kurulan 19 yeni fintek ile birlikte toplamda 901 fintek girişimi Türkiye'de faaliyet göstermekte.

Önemli Düzenlemeler ve Gelişmeler

Rapor, fintek ekosisteminde son yıllarda hayata geçirilen önemli düzenlemeleri de detaylandırıyor. Özellikle, kripto varlıklara ilişkin yeni yasaların yürürlüğe girmesi ön plana çıktı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte 2 Temmuz 2024'te kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kitle fonlama platformları için düzenlemeler uygulamaya geçti. Bu gelişme fintek sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fintek Zone İstanbul: Yeni Bir Ekosistem Oluşuyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin önderliğinde kurulan Fintech Zone İstanbul, finansal teknolojiler alanında girişimciler ve yatırımcılar için cazibe merkezi olma hedefindedir. 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği stratejik projeler ve etkinlikler, Türkiye’nin fintek alanındaki rekabetçiliğini artırmaya yönelik kritik bir rol üstleniyor. Rapor, bu yapının Türkiye’nin global rekabetçiliğini artırma amacı taşıdığını vurguluyor.

2024 Stratejik Gelişmelere Ev Sahipliği Yapıyor

Rapor, 2024 yılı boyunca fıntek alanındaki gelişmelere ve stratejik yönetim uygulamalarına dikkat çekiyor. Türkiye'de 283 ödeme teknolojisi girişimi, 120 bankacılık teknolojileri ve 107 blok zinciri girişimi bulunmakta. Bu alanda hızla artan sayılardaki girişim, fintek sektörünün büyüme potansiyelini göstermekte.