Türkiye Fintek Girişimcileri Slush 2024'te Yatırım Çağrısı Yaptı

Finlandiya'da Türkiye'ye Yatırım Çağrısı

Türkiye'nin fintek girişimcileri, Slush 2024 etkinliğinde, genç nüfusu dijital teknolojilere yatkın olan Türkiye'ye yatırım yapmaları için global yatırımcılara çağrıda bulundu. Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa'nın önemli teknoloji ve startup etkinliği, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin düzenlediği bir panelle renklendi.

Panelde Öne Çıkan Konular

Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda düzenlenen "Türkiye'nin Fintek Ekosistemi: İnovasyonun Nexus" adlı panel, ScaleX Ventures Kurucu Ortağı Dilek Dayınlarlı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde, Figopara CEO'su Koray Gültekin Bahar, Colendi Kurucu Ortağı Mihriban Ersin ve Turkish Airlines Financial Technologies CTO'su Eyüp Yürüsoy konuşmacı olarak yer aldı.

Panele katılan uzmanlar, Türkiye'deki girişimcileri destekleyen hukuki düzenlemeler ve gelişmiş dijital ödeme sistemlerinden bahsetti. Türkiye'nin sağlam bankacılık altyapısı ve genç nüfusunun teknolojik yeniliklere olan ilgisi, fintek sektöründeki başarılarını artıran anahtar faktörler arasında yer aldı.

Fintek Sektöründeki Gelişmeler

Koray Gültekin Bahar, Türkiye'nin 2024 yılı içerisinde fintek girişimcilerinin 300 milyon dolardan fazla yatırım aldığını belirterek, ülkenin Avrupa fintek ekosisteminde en aktif pazar konumunda olduğunu vurguladı. Mihriban Ersin, şirketleri için şu ana kadar 100 milyon liralık bir yatırım aldıklarını ifade ederken, hedeflerinin uluslararası piyasalara açılmak olduğunu dile getirdi.

Eyüp Yürüsoy da Türk Hava Yolları'nın mevcut 400 uçak sayısını önümüzdeki 10 yıl içinde iki katına çıkarma hedefinin, uluslararası ödemelerde önemli bir pazar sunduğuna dikkat çekti. Yürüsoy, hava yollarının yıllık 20 milyar dolardan fazla komisyon ödediğini ve bu deneyimlerini diğer hava yollarıyla paylaşmayı planladıklarını aktardı.

Slush 2024 Etkinliği

Slush 2024, dünya genelinden 100'den fazla ülkeden gelen yatırımcıları, girişimcileri ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu yıl 3,300'den fazla yatırımcı, 5,500 girişimci ve 13,000'den fazla teknoloji meraklısının katılması bekleniyor. Etkinlik süresince 20,000'den fazla toplantı ve 300'den fazla yan oturum yapılacak.

Türkiye'nin fintek yatırımları açısından önemli bir merkez olma yolunda katılımcılar, çeşitli ülkelerden gelen girişimlerden oluşan stantlar ve pavilyonlarla yer alıyor. Ülkelerini tanıtmak ve uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmek amacıyla etkinlikte 400'den fazla katılımcı yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen, Avrupa'nın en önemli teknoloji ve startup etkinliklerinden Slush 2024, başladı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Türk Hava Yollarının sponsorluğunda "Türkiye'nin Fintek Ekosistemi: İnovasyonun Nexus" başlıklı bir panel düzenlendi. Türkiye'nin fintek girişimcileri, küresel çaptaki girişim sermayesi fonlarının ve girişimlerinin en üst seviyede temsil edildiği Slush 2024'te ülkenin fintek ekosistemini anlatarak genç nüfusu dijital teknolojilere yatkın olan Türkiye'ye yatırım yapma çağrısında bulundu.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen, Avrupa'nın en önemli teknoloji ve startup etkinliklerinden Slush 2024, başladı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Türk Hava Yollarının sponsorluğunda "Türkiye'nin Fintek Ekosistemi: İnovasyonun Nexus" başlıklı bir panel düzenlendi. Türkiye'nin fintek girişimcileri, küresel çaptaki girişim sermayesi fonlarının ve girişimlerinin en üst seviyede temsil edildiği Slush 2024'te ülkenin fintek ekosistemini anlatarak genç nüfusu dijital teknolojilere yatkın olan Türkiye'ye yatırım yapma çağrısında bulundu.