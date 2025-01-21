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Türkiye Güneş Enerjisinde Altın Çağına Adım Atıyor

Türkiye'nin güneş enerjisi alanında önümüzdeki 10 yıl boyunca önemli ilerlemeler kaydetmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:30
Türkiye Güneş Enerjisinde Altın Çağına Adım Atıyor

Türkiye Güneş Enerjisinde Altın Çağına Adım Atıyor

Kalyon Holding iştiraki Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl boyunca güneş enerjisi teknolojisi sektöründe altın çağını yaşayacağına dikkat çekti. Kulalı, bu süreçten maksimum derecede faydalanacaklarını belirtti.

2035 Vizyonu ile Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Kulalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2035 vizyonu doğrultusunda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendirdiğini ve bunun sektöre olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Şirket, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde sağladıkları %90'a varan yerliliği ile dikkat çekiyor.

“Bundan sonra daha fazla yatırım yapılacak,” diyen Kulalı, Türkiye'nin güneş enerjisi teknoloji sektöründe büyük bir dönüşüm geçireceğini vurguladı.

Küresel Pazar Hedefleri

Kalyon PV olarak, gelecek dönemde rekabetçi ürünler sunmayı ve global pazarda etkin bir oyuncu olmayı hedeflediklerini belirtti. Güneş paneli, hücre ve wafer gibi temel ürünlerin yanı sıra çip ve uydu hücresi gibi farklı segmentlere de yönelmeyi planladıklarını söyledi.

Kulalı, “2025'ten itibaren Türkiye'de çip üretimi için AR-GE çalışmaları yapacağız,” diye ekledi. Geçen yıl 3 bin 300 megavatlık güneş paneli üretimi gerçekleştirdiklerini ve bunun önemli bir kısmının Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanıldığını anlattı.

Küresel Ekspansiyon Planları

Kulalı, ABD ve Avrupa pazarlarına odaklanmayı sürdürdüklerini ifade etti. “ABD'de uydularda kullanılmak üzere güneş panelleri üretiyoruz,” dedi. Ayrıca, Suriye'de güçlendirilmesi gereken elektrik altyapısını değerlendirme planları olduğunu kaydetti.

Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında anahtar teslim projelerle yer almak istediklerini söyleyen Kulalı, bu alandaki fırsatları değerlendirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kalyon Holding iştiraki Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, AA muhabirine, Türkiye'nin...

Kalyon Holding iştiraki Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, AA muhabirine, Türkiye'nin enerjide 2035 vizyonu ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını öncelediğini, bunun sektöre olumlu katkı sunacağını bildirdi.

Kalyon Holding iştiraki Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, AA muhabirine, Türkiye'nin...

Kalyon Holding iştiraki Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, AA muhabirine, Türkiye'nin enerjide 2035 vizyonu ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını öncelediğini, bunun sektöre olumlu katkı sunacağını bildirdi.

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