Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

TEİAŞ verileriyle günlük enerji görünümü

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün ülkede günlük bazda 890 bin 176 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 677 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik verilerde en yüksek tüketim 42 bin 871 megavatsaat ile 20.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim 31 bin 744 megavatsaat ile 07.00'de görüldü.

Üretim kaynakları dağılımında ilk sırada yüzde 21,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,1 ile güneş santralleri takip etti.

Aynı dönemde Türkiye 7 bin 268 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 770 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.