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Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 939 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 939 bin 691 megavatsaat, tüketimi ise 923 bin 836 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:19
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 939 Bin Megavatsaat Üretim

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye, dün günlük bazda toplam 939 bin 691 megavatsaat elektrik üretirken, tüketim 923 bin 836 megavatsaat olarak gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından açıklandı.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Sıralaması

Verilere göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 11.00'de 45 bin 670 megavatsaat ile kaydedildi. Aynı gün içerisinde en düşük tüketim ise 05.00'te 30 bin 886 megavatsaat seviyesinde oldu.

Üretim Kaynaklarının Dağılımı

Günlük elektrik üretimi açısından en büyük paya sahip olan ithal kömür santralleri, üretimin %25,2%24,2 ile doğal gaz santralleri ve %13,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün toplamda 16 bin 50 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 195 megavatsaat elektrik ithal etti.

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