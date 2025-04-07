DOLAR
38,01 0,27%
EURO
41,8 0,55%
ALTIN
3.708,35 -0,01%
BITCOIN
2.895.530,86 3,29%

Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün 768 bin 369 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 401 MWh olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:17
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, 19 Ekim 2023 tarihinde Türkiye'de günlük bazda toplam 768 bin 369 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 762 bin 401 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 21.00'de gerçekleşti ve bu saat diliminde 38 bin 277 megavatsaat olarak ölçüldü. Aksine, en düşük elektrik tüketimi ise 08.00'de 26 bin 352 megavatsaatle kaydedildi.

Üretim açısından değerlendirildiğinde, rüzgar santralleri %19,4'lük oranıyla ilk sırada yer aldı. Bunu, barajlı hidroelektrik santraller %17,3 ve ithal kömür santralleri %13,4 ile izledi.

Ayrıca, Türkiye dünkü elektrik verileri arasında 12 bin 601 megavatsaat elektrik ihracatı ve 6 bin 633 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TSB, Sigorta Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzunu Yayınladı
2
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
3
Sofralık Yumurta İhracatında Fon Kesintisi Üç Katına Çıktı
4
Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!
5
Annelere devletten 36 bin TL yardım! İki şartı sağlamak yeterli
6
Türkiye İş Dünyası, Trump'ın Gümrük Tarifeleri ile Yeni Fırsatlar Sunuyor
7
Türkiye'nin Ay Programı: '8. Kıta'ya Yatırım ve Hedefler

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!