Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, 19 Ekim 2023 tarihinde Türkiye'de günlük bazda toplam 768 bin 369 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 762 bin 401 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 21.00'de gerçekleşti ve bu saat diliminde 38 bin 277 megavatsaat olarak ölçüldü. Aksine, en düşük elektrik tüketimi ise 08.00'de 26 bin 352 megavatsaatle kaydedildi.

Üretim açısından değerlendirildiğinde, rüzgar santralleri %19,4'lük oranıyla ilk sırada yer aldı. Bunu, barajlı hidroelektrik santraller %17,3 ve ithal kömür santralleri %13,4 ile izledi.

Ayrıca, Türkiye dünkü elektrik verileri arasında 12 bin 601 megavatsaat elektrik ihracatı ve 6 bin 633 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.