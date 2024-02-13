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19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

Tapu.com üzerinden satışa çıkartılmış, açılış fiyatı 1 TL olan 19 dönüm tarla Kilis Musabeyli Kaynaklı köyünde yer alıyor. Açık artırma usulüyle satışa çıkartılmış olan bu tarla için rekabet başladı. Son tarihi 15 Şubat olarak belirtildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:45
19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

19 dönüm kocaman tarlanın sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber tapu.com üzerinden verildi. 18.795 metre karelik tarla tapu.com üzerinden şirket tarafından satışa çıkartıldı. Kilis’in Musabeyli Kaynaklı köyünde yer alan bu tarla satışı için açılış fiyatı ise 1 TL olarak belirtildi. Vatandaşlar 2 gün 5 saat boyunca açık arttırmaya dahil olarak uygun fiyata 19 dönüm tarlanın sahibi olabilecekler. Tam hisseli şekilde satışa çıkartılmış olan bu tarla için kıyasıya bir mücadele başladı. İşte detaylar…

AÇILIŞ FİYATI 1 TL’DEN 18.795 METRE² TARLANIN SAHİBİ OLACAKSINIZ

Açılış fiyatı 1 TL’den başlayan Kilis‘in Musabeyli Kaynaklı Köyü’ndeki 19 dönüm tarla için vatandaşlar şimdiden tekliflerini iletmeye başladılar. Tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlar, tapu.com üzerinden açılış fiyatı 1 TL’den başlayan bu tarla için teklifleri iletmeye başlamışken; daha sonradan katılım sağlamak isteyen vatandaşlar 15 Şubat 2024 Perşembe saat 17:00’a kadar tekliflerini iletebilecekler. Yani açık artırma bitimine kalan süre 2 gün 5 saat olarak belirtildi. Sizlerde uygun fiyatlı yatırımlık tarla sahibi olmak istiyorsanız, kaçmayacak fırsatı tapu.com üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

10.000 TL HİZMET BEDELİ ÖDENECEK 

Bir şirket tarafından satışa çıkartılmış olan bu tarla satışını açık artırma bitiminde kazanan şanslı kişi, tapu.com üzerinden almış olduğu hizmet için peşin 10.000 TL hizmet bedeli ödemek durumunda. Bunun dışında %0 kdv oranıyla satışı çıkartılmış olan bu tarla için teminat bedeli ise %10 olarak belirtildi. İki gün boyunca devam edecek açık artırma sonucunda kazanan şanslı kişi 19 dönüm tarlanın arsa tapusunu satın alıp çıkacak.

19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

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