Türkiye Havalimanları 2023'te 198 Milyon Yolcu Ağırladı

Türkiye Havalimanları'ndan Rekor Yolcu Sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılının 10 ayında Türkiye genelindeki havalimanlarının hizmet verdiği yolcu sayısının 198 milyon 333 bin 102'ye ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, ekim ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iç hatlarda 80 milyon 763 bin 881, dış hatlarda ise 117 milyon 347 bin 735 yolcuya hizmet verildiğini vurguladı.

Uçak Trafiği ve Yolcu Sayısında Artış

Uraloğlu, geçen ay Türkiye'de 197 bin 552 uçak trafiğine ulaşıldığını belirterek, bu sayının 2023 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında %5,1 artış gösterdiğini ifade etti. Ekim ayında hizmet verilen yolcu sayısının, 2023 yılının aynı dönemine göre %4,5 artarak 20 milyon 986 bin 604 kişiye ulaştığını kaydetti. Ayrıca, havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarı ise 450 bin 88 ton olarak kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nda Müthiş Performans

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 10 ayda toplam 68 milyon yolcu taşındığını belirtirken, ekim ayında bu havalimanında 42 bin 714 uçak trafiği yaşandığını ifade etti. Ekim ayındaki yolcu trafiği %3 artış gösterdi. Yılın 10 ayında İstanbul Havalimanı'nın iç hatlarda 14 milyon 702 bin, dış hatlarda ise 52 milyon 828 bin yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Turizm Merkezlerindeki Yoğunluk

Özellikle turizm merkezlerindeki havalimanlarında 10 aylık dönemde iç hatlarda 15 milyon 554 bin 996, dış hatlarda ise 40 milyon 359 bin 270 yolcu hizmet aldı. Uraloğlu, İzmir, Antalya ve Muğla'daki havalimanlarının bu dönemdeki başarılarıyla dikkat çektiğini kaydetti.