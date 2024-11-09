DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.624.745,46 0,3%

Türkiye Havalimanları 2023'te 198 Milyon Yolcu Ağırladı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 2023'ün 10 ayında Türkiye havalimanlarının 198 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:27
Türkiye Havalimanları 2023'te 198 Milyon Yolcu Ağırladı

Türkiye Havalimanları'ndan Rekor Yolcu Sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılının 10 ayında Türkiye genelindeki havalimanlarının hizmet verdiği yolcu sayısının 198 milyon 333 bin 102'ye ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, ekim ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iç hatlarda 80 milyon 763 bin 881, dış hatlarda ise 117 milyon 347 bin 735 yolcuya hizmet verildiğini vurguladı.

Uçak Trafiği ve Yolcu Sayısında Artış

Uraloğlu, geçen ay Türkiye'de 197 bin 552 uçak trafiğine ulaşıldığını belirterek, bu sayının 2023 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında %5,1 artış gösterdiğini ifade etti. Ekim ayında hizmet verilen yolcu sayısının, 2023 yılının aynı dönemine göre %4,5 artarak 20 milyon 986 bin 604 kişiye ulaştığını kaydetti. Ayrıca, havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarı ise 450 bin 88 ton olarak kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nda Müthiş Performans

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 10 ayda toplam 68 milyon yolcu taşındığını belirtirken, ekim ayında bu havalimanında 42 bin 714 uçak trafiği yaşandığını ifade etti. Ekim ayındaki yolcu trafiği %3 artış gösterdi. Yılın 10 ayında İstanbul Havalimanı'nın iç hatlarda 14 milyon 702 bin, dış hatlarda ise 52 milyon 828 bin yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Turizm Merkezlerindeki Yoğunluk

Özellikle turizm merkezlerindeki havalimanlarında 10 aylık dönemde iç hatlarda 15 milyon 554 bin 996, dış hatlarda ise 40 milyon 359 bin 270 yolcu hizmet aldı. Uraloğlu, İzmir, Antalya ve Muğla'daki havalimanlarının bu dönemdeki başarılarıyla dikkat çektiğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
O çalışanlara 42 bin TL giyim yardımı! Duyanın kulaklarını kanatan dev ödeme
2
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde Sosyal Fayda Vurgusu
3
EPDK'dan Yeni Kararlar: Petrol ve Elektrik Piyasasında Önemli Düzenlemeler
4
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
5
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde Ahlakın Önemi Vurgulandı
6
Spot Doğal Gaz Fiyatları 12.024,48 TL ile Belirlendi
7
THY Ekim'de 7,1 Milyon Yolcu Taşıdı, Rekor Artışlar Yaşandı

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak