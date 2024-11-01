Türkiye-İngiltere Arasında Yeni Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başladı

Türkiye ve İngiltere Arasında Yeni Bir Dönem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'da gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve işbirliği alanlarında yapılacak güncellemeler ele alındı. Yeni serbest ticaret anlaşmasının (STA) genişletilmesi, iki ülke için büyük önem taşıyor. Ekonomik Hedefler

İkili Ticaret Hedefi: 30 Milyar Dolar

20XX yılında Türkiye-İngiltere arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkması hedefleniyor. 2021'de yürürlüğe giren mevcut STA'nın gözden geçirilmesi, özelikle Brexit sonrası dönemde ticaret akışının sürdürülebilirliği açısından kritik bir adım oldu.

Güçlü Ekonomik İlişkiler

2023 yılı itibarıyla, Türkiye'nin Birleşik Krallık’a ihracatı 11,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalatı ise 5,1 milyar dolar oldu. Böylelikle, Türkiye'nin bu süreçte 6,1 milyar dolarlık ticaret fazlası verdiği belirtildi. Bu rakamlar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini gösteriyor.

Çeşitlenen Sektörler

Yeni STA'nın, hizmetler, yatırımlar ve tarım gibi daha fazla sektörü kapsaması planlanıyor. Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) yetkilileri, bu genişlemenin hem Türkiye hem de Birleşik Krallık için stratejik bir fırsat sunduğunu vurguladı.

İşbirliği Fırsatları

Finansal hizmetler, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda karşılıklı büyümenin desteklenmesi bekleniyor. Ayrıca, dijital ticaretin güçlendirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunması konuları da gündemde. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu ile gelişen ekonomik altyapısı, Birleşik Krallık ile daha derin bir işbirliği için elverişli bir zemin oluşturuyor.

Sonuç ve Beklentiler

Güvenlik, kültürel değişim ve eğitim gibi alanlarda da işbirliğinin artırılması öngörülüyor. Eylül 2024’te başlaması beklenen müzakereler, iki ülkenin stratejik işbirliğinin önemine işaret ediyor.