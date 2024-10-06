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Türkiye Innovation Week 2024'te Girişimcilik ve İnovasyon Temaları Öne Çıkıyor

Türkiye Innovation Week 2024, girişimciliği destekleyerek inovasyonu artırmayı hedefliyor. Etkinlikte gençler için fırsatlar sunulacak.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 11:05
Türkiye Innovation Week 2024'te Girişimcilik ve İnovasyon Temaları Öne Çıkıyor

Türkiye Innovation Week 2024 İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, etkinliği tanımlarken, "Türkiye'nin gelişmesi girişimciden, girişimciliğin gelişmesi inovasyondan geçiyor. Türkiye Innovation Week, gençlerimize yol gösterirken, ülkemizin büyümesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Teması ve Tarihi

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024 (TIW24), 10 Ekim'de 11. kez kapılarını açacak. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğin ana teması ise "Out of the Box: Human, Culture, Model" olarak belirlendi.

Girişimcilik Ekosistemi ve İnovasyon

Karavelioğlu, bu yılki etkinliğin, girişimciliğin geliştirilmesine yönelik olanaklar sunma amacı taşıdığını vurgulayarak, “Gençlerin inovasyon süreçlerine katılımını artırmak için hangi eğitimler ve platformların gerektiğini araştırıyoruz” dedi.

InnovaZone ve Girişimci Destekleri

Girişimciler için özel bir alan olan InnovaZone, genç girişimcilerin yanı sıra yatırımcıları ve sektördeki önemli aktörleri bir araya getiriyor. Katılımcılar, burada inovasyon sahnesinde yer alan projelerin hikayelerini dinleyebilir ve mentorluk hizmetlerinden faydalanabilir.

Girişimcilik Ekosisteminde Sağlanan Destekler

Karavelioğlu, TİM-TEB Girişim Evleri aracılığıyla 2015 yılından beri 2 binden fazla teknoloji odaklı girişimciye destek sağlandığı bilgisini paylaştı. Ekosistem, girişimcilerin toplamda 1 milyar 154 milyon lira yatırım almasına olanak tanıdı.

İnovaTİM ile Gençlerin Gelişimi

İnovaTİM ile binlerce öğrenci inovasyon ve girişimcilik konusunda eğitim alarak, uluslararası projelerde yer alıyor. Bugüne dek 400'den fazla proje geliştiren öğrenciler, ciddi yatırım fırsatları ve patent başvurusunda bulunma şansı elde etti.

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