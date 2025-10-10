Türkiye Innovation Week 2025'te Girişim ve İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Innovation Week 2025'te 'Türkiye'nin Girişimcileri' ve 'İnovaTİM' yarışmalarının ödülleri açıklandı; 7 girişimci ödüle layık görüldü.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 13:57
TIW'de 'Türkiye'nin Girişimcileri' ve 'İnovaTİM' yarışmaları ödülleri verdi

Türkiye Innovation Week'te, girişim ve inovasyon ekosisteminin öne çıkan projeleri ödüllendirildi. 'Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması' ve 'İnovaTİM İnovasyon Yarışması' kapsamında başarılı girişimler sahne aldı.

'Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması' kapsamında 2'si TİM-TEB Girişim Evi, 5'i Türkiye Geneli olmak üzere 7 başarılı girişimci ödüle layık görüldü.

Etkinliği düzenleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanlığı desteğiyle ve 'Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)' ana temasıyla bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası) etkinliğinin Haliç Kongre Merkezi'nde devam ettiğini duyurdu.

Etkinlik, girişimcilik ve inovasyon alanında yeni iş birlikleri ve projeler için önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 11’inci kez düzenlediği Türkiye Innovation Week programında ''Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması Ödülleri'' ile ''İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödülleri'' kazananlara takdim edildi. Ödül töreninde TİM Başkanı Mustafa Gültepe de (sol 5) yer aldı.

