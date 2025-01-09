Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayisi İhracatı 2024 Kasım'da 28,91 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayisi Yıllık İhracat Rakamları

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayisi, 2024 Kasım itibarıyla yıllık ihracatını 28,91 milyar dolar olarak açıkladı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi raporuna göre, kasım ayında sekiz alt ürün grubunun dördünde ihracat değer olarak artış gösterdi.

İhracatta Durağanlık ve Dış Etkenler

Kasım ayında inşaat malzemesi ihracatında genel bir durağanlık gözlemlendi. Pazardaki durgunluk, doların güçlenmesi, emtia fiyatlarındaki düşüş ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Türk lirasındaki değerlenmenin de ihracatı olumsuz etkilediği belirtildi.

İMSAD verilerine göre, kasım ayında ihracat, ekim ayına göre miktar olarak 186 bin ton azalarak 3,65 milyon tona düştü. Buna karşın, değerde %4,2'lik bir artışla 2,49 milyar dolara ulaşıldı.

İthalat Rakamları ve Birim Fiyatları

2024 Kasım'da inşaat malzemesi ithalatı 900 milyon dolar olarak kaydedildi ve bu, geçen yılın aynı ayına göre %4,2'lik bir artışa işaret ediyor. İthalatın son dört aydır 1 milyar doların altında kalması dikkat çekti.

Ortalama ihracat birim fiyatları, geçen yılın kasım ayına göre %3,7 artarak 0,68 dolar/kilogram oldu. Ayrıca, 2024 Kasım itibarıyla yıllıklandırılmış inşaat malzemesi ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,6'lık bir düşüş gösterdi.

Alt Sektörlerdeki Eğilimler

Kasım ayı raporunda, alt sektörlerdeki farklı eğilimler de dikkat çekti. İhracat pazarlarındaki durağanlık, sektördeki alt ürün gruplarını farklı şekillerde etkiledi. Örneğin, demir çelik ürünlerinde %7,4, ağaç ve ahşap ürünlerinde %6,8 artış yaşandı.

Üstelik, kimyasal bazlı ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı %14,7 artarken, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında da %2,1'lik bir artış gözlemlendi. Ancak, mineral, taş ve toprak ürünlerinde %0,3'lük bir düşüş yaşandı.

Rapordaki veriler, inşaat malzemesi sanayisinin, potansiyel büyümesine rağmen karşılaştığı zorlukları göstermekte ve izlenmesi gereken stratejik yolları ortaya koymaktadır.