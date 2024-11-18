DOLAR
34,59 -0,45%
EURO
36,64 -0,98%
ALTIN
2.905,16 -2,39%
BITCOIN
3.157.787,07 -1,85%

Türkiye İslami Finans Alanında Küresel Rol Üstleniyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Türkiye'nin katılım finans alanındaki rolünü artırmaya yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 19:11
Türkiye İslami Finans Alanında Küresel Rol Üstleniyor

İslami Finans Sektörü Büyüyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Türkiye'nin katılım finans alanında etkin bir rol oynaması ve küresel finansal sisteme katkı sağlamasının, ortak bir hedef olduğunu vurguladı.

Kaymak, 'Türkiye'de, Katılım Finans Sistemi ve IFSB ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi' temasıyla gerçekleştirilen CBFO-IFSB-TKBB Forumu'nda, finans sektörünün bağımsız bir yapı olarak konumlandığını ifade etti. 2008 Küresel Finansal Krizi'nden sonra borca dayalı finansal mimarinin sorunları çözme kapasitesinin azaldığını belirtti.

Küresel Borç Krizi ve İslami Finansın Rolü

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün 'Küresel Borç Monitörü' raporuna göre 2024'te küresel borçluluğun 312 trilyon dolara çıkacağına dikkat çeken Kaymak, İslami finansın bu belirsizlikler karşısında sunduğu değerlerin önemini vurguladı. 'Adalet', 'ahlak', 'sürdürülebilirlik' gibi prensiplerin İslami finans için büyük bir potansiyele işaret ettiğini ifade etti.

İslami Finansın Global Başarısı

Kaymak, Forum'da İslami finans sektörünün 2023 yılında 3,38 trilyon dolara ulaşan varlık büyüklüğüne dikkat çekti. Özellikle uluslararası ihtiyati standartların uygulanmasının, sektördeki potansiyel zafiyetleri azaltarak, dayanıklılığı artıracağını vurguladı.

Düzenleyici Çerçevelerin Önemi

Kaymak, düzenleyici ve denetleyici çerçevelerin güçlendirilmesinin, İslami finansın istikrarı ve büyümesi için kritik olduğunun altını çizerken, Katılım Finans Strateji Belgesi'ne de değindi. Bu belge ile 2022-2025 döneminde katılım finansının dönüşümünü hedeflediklerini belirtti.

Global Gelişmeler ve Türkiye'nin Rolü

İslami Finansal Hizmetler Kurulu Genel Sekreteri Dr. Ghiath Shabsigh, Türkiye'nin katılım bankacılığına olan desteğini övdü. 25-30 yıl önce başlayan bu alanın global yayılımının geldiği noktayı ve Türkiye'deki katılım bankalarının 75 milyar dolara ulaşan aktif büyüklüğüyle önemli bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Fırsatlar ve Gelecek Beklentileri

Shabsigh, İslami finansın Müslüman nüfus olmayan ülkelerde bile büyüme gösterdiğini vurgulayarak, sektörün gelişiminin sadece dini inançlarla değil, birlikte sağladığı fırsatlarla da ilgili olduğunu ifade etti. TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar ise katılım bankacılığı sektörünün bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, sürdürülebilir finansal sistemlerin geliştirilmesine yönelik kararlı adımlar atacaklarını kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiyede, Katılım Finans Sistemi ve IFSB ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi" konulu...

Türkiyede, Katılım Finans Sistemi ve IFSB ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi" konulu Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, İslami Finansal Hizmetler Kurulu ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Forumu (CBFO-IFSB-TKBB Forumu) Halkbank Genel Müdürlük Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiyede, Katılım Finans Sistemi ve IFSB ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi" konulu...

Türkiyede, Katılım Finans Sistemi ve IFSB ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi" konulu Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, İslami Finansal Hizmetler Kurulu ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Forumu (CBFO-IFSB-TKBB Forumu) Halkbank Genel Müdürlük Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, programa katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri
2
ABD'de Mortgage Başvurularında Beklenmedik Artış
3
Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi
4
Emekliye tek şartla 20.000 TL'lik ballı destek! SSK, Bağkur, 4C farkı yok
5
Türkiye İslami Finans Alanında Küresel Rol Üstleniyor
6
BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,06 Artışla Kapattı
7
Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapandı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme