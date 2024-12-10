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Türkiye-İsrail Tohum Ticaretinin Durdurulması Sektöre Olumsuz Etki Etmedi

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Güler, İsrail ile ticaretin durmasının tohum sektörüne olumsuz yansıdığını belirtmedi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:21
Türkiye-İsrail Tohum Ticaretinin Durdurulması Sektöre Olumsuz Etki Etmedi

Türkiye-İsrail Tohum Ticaretinde Gelişmeler

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Türkiye'nin tohum sektöründeki bağımsızlığına vurgu yaparak, "İsrail ile ticaretimizin durmasının sektörümüze hiçbir olumsuz etkisi olmadı," dedi.

İvme Kazanan Tohumculuk Sektörü

Güler, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son 20 yılda tohumculuk sektöründe önemli bir ivme kazandığını ifade etti. "Tohumda ne İsrail'e bağımlıyız ne de başka bir ülkeye. Kendi tohumlarımızı üretmeye devam ediyoruz," bilgisini verdi.

İthal Tohum İhtiyacı

İki ülke arasındaki tohum ticaretinin geçmişine dikkat çeken Güler, 1990'lı yıllarda bazı domates çeşitlerinin İsrail'den ithal edilmeye başlandığını belirtti. Ancak, bu tür tohumların 2000'li yıllarda Türkiye'de geliştirilmesiyle ithalata ihtiyaç kalmadığını söyledi.

İhracatta Güçlü Konum

Güler, Türkiye'nin tohumda ihracatçı ülke konumuna geldiğini vurgulayarak, "Dünya Ticaret Örgütü kuralları gereği, büyük bir üretici ve ihracatçı olarak her yere tohum satabiliyoruz," şeklinde konuştu.

Kaliteli Tohum Kullanımının Önemi

Genç bir tohumculuk sektörü olmalarına rağmen Türkiye'nin iyi bir konumda olduğunu belirten Güler, yaş meyve-sebze ihracatının artışında kaliteli tohumlukların ve çoğaltım materyallerinin kullanımının büyük rol oynadığını ekledi.

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