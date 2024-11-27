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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 50. Yılını Kutladı!

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 50 yıllık geçmişini gururla kutlarken, sürdürülebilir kalkınmaya olan desteklerini sürdüreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:04
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 50. Yılını Kutladı!

TKYB 50. Yılını Kutluyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), kuruluşunun 50. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladı. Genel Müdürü İbrahim Öztop, düzenlenen basın toplantısında, "Yarım asırlık köklü bir geçmişi geride bırakırken, kalıcılığın ve güvenin simgesi haline gelmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

50 Yıldır Kalkınmaya Katkı

Öztop, bankanın 1975 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla birçok önemli projeye imza attığını belirterek, "Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları ile güçlü ilişkiler geliştirdik. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması için emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Vurgusu

Öztop, dünyada kalkınma bankalarının yeşil ve iklim finansmanı konularındaki rollerinin arttığını dile getirerek, "Sürdürülebilir kalkınma, hem sosyal hem de ekonomik büyümenin sağlandığı bir modeldir. Bu modeli yeni nesillere de aktarabilmek için çalışıyoruz" dedi.

Finansman Alanındaki Başarılar

TKYB'nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında sağladığı katkıları vurgulayan Öztop, net sıfır emisyon hedefleri çerçevesinde, temin ettikleri kaynakların %58'inin bu alanlardan oluştuğunu açıkladı. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin %6'sının oluşturulmasında rol oynadıklarını belirtti.

Finansal Büyüme ve Sorunlu Krediler

Son 6 yılda aktiflerini %90, kredilerini ise %42 oranında artırdıklarını söyleyen Öztop, "Sorunlu kredilerimizin oranı %1'in altına düştü" dedi. Kredilerinde sadece finansal değil, sosyal ve çevresel etkileri de göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

Sürdürülebilirlik Temalı Krediler

Öztop, kredi portföylerinin %93'ünün sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluştuğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda önemli katkılar sağladıklarını vurguladı.

Etki Yatırımcılığı ve Geleneği Geliştirme

Türkiye Kalkınma Fonu nezdinde Etki Fonu kuracaklarını ifade eden Öztop, "Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra sosyo-ekonomik kalkınmayı önceliklendiriyoruz" dedi.

Girişimcilik Ekosistemine Katkı

TKYB, Türkiye Kalkınma Fonu dahilinde birçok sektörde doğrudan yatırımlar gerçekleştirdiklerini ve ülkemizin ilk fonların fonu olan 'TKYB Üst Fonu'nu kurarak girişim sermayesi ekosisteminde önemli adımlar attıklarını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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