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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 Milyon Dolar Değerinde Anlaşma

ITFC ile yapılan anlaşma, gıda güvenliği ve deprem sonrası iyileştirme amaçlarına hizmet edecek.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:47
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 Milyon Dolar Değerinde Anlaşma

Finansman Anlaşması ile Önemli Bir Adım

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu (ITFC) ile yaptığı yeni bir anlaşma ile 100 milyon dolar değerinde finansman sağladığını duyurdu. Bu anlaşma, Kahramanmaraş depreminin olumsuz etkilerini azaltmak ve Türkiye'deki gıda güvenliği konusundaki işletmelerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gerçekleştirildi.

Amaca Yönelik Destek

Kamuoyuna yapılan açıklamada, imzalanan finansman anlaşmasının Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında olduğu belirtildi. Bu sayede, deprem sonrası toparlanma sürecine katkıda bulunulacak ve gıda güvenliği alanında faaliyet gösteren işletmelere destek olunacak.

Finansman anlaşması, bu iki alandaki ihtiyaçlara yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağlamaya katkı sunması bekleniyor.

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