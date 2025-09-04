DOLAR
Türkiye karasal rüzgarda Avrupa'da 3. oldu — 593 MW artış, 1,6 GW hedef

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:08
GÜLŞEN ÇAĞATAY - AA muhabirinin, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye bu yılın ilk altı ayında karasal rüzgar enerjisi kapasitesine 593 megavat ekleyerek Avrupa'da en fazla kapasite ilave eden üçüncü ülke oldu.

Veriler, Türkiye'nin ilk altı aylık kapasite artışının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 yükseldiğini gösteriyor. Sektör öngörülerine göre ülke, yıl sonuna kadar toplam 1,6 gigavat ek kurulu güç hedefine ulaşmayı hedefliyor.

Bu dönemde devreye alınan yeni kapasite, her biri ortalama 5,9 megavat gücünde kurulan 100 rüzgar türbini ile sağlandı. Türkiye'nin rüzgâr enerjisindeki bu artış, ülkenin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltma stratejisiyle uyumlu şekilde ilerliyor.

Avrupa genelinde aynı dönemde karasal rüzgar enerjisi yeni kurulumları toplamda 6 gigavat seviyesine ulaşırken, kıtadaki toplam karasal rüzgar enerjisi kurulu gücü 253 bin 816 megavat olarak kaydedildi. Ülkeler bazında en büyük artışları Almanya yaklaşık 2,2 gigavat ile liderlik ederken, İspanya 889 megavat ile izledi.

Yatırımların devamı

Türkiye, bu yılın başında beş sahada toplam 1,2 gigavatlık karasal rüzgar enerjisi projelerine destek verilmesini onayladı. Söz konusu destek, 2024'ün sonlarında başlatılan YEKA ihaleleri kapsamında sağlandı.

Yeni YEKA modeline göre ihaleyi kazanan yatırımcılar ilk altı yıl boyunca ürettikleri elektriği serbest piyasada satabilecek; bu sürenin ardından ise 20 yıl boyunca alım garantisi (Feed-in-Tariff) mekanizmasından faydalanacaklar.

Hükümet ve sektör yetkilileri, YEKA uygulamasıyla yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı, enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedeflediklerini belirtiyor.

