Türkiye-Kırgızistan 12. Dönem KEK Protokolü İmzalandı

Toplantı ve imza töreni

Türkiye ile Kırgızistan arasında düzenlenen 12. Dönem Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü Bişkek'te imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından toplantıya başkanlık etti.

Görüşmeler sonrasında Yılmaz ve Kasımaliyev tarafından KEK Protokolü ile birlikte kapsamlı 77 maddelik eylem planı imzalandı. Törende ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna bağlı kurumlar ile Türkiye kurumları arasında bir dizi mutabakat zaptı da parafe edildi.

Eylem planı ve öncelikli alanlar

Yılmaz, 2024'te Bişkek'te düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı çerçevesinde belirlenen ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışıldığını vurguladı. Toplantıda ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra sağlık, eğitim, enerji, sanayi, kültür ve turizm alanlarındaki işbirlikleri tüm boyutlarıyla ele alındı.

Eylem planı; ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma, tarım, eğitim, sağlık ve kültür gibi geniş bir yelpazede somut hedefler ve yeni çalışma alanları belirliyor. Plan kapsamında öne çıkan başlıklar arasında şunlar bulunuyor:

• Kırgızistan'ın öncelikli yatırım projelerine ilişkin potansiyel yatırımcılarla bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi.

• Enerji alanında sürdürülebilir vizyon çerçevesinde politika koordinasyonu, yenilenebilir enerji kullanımının teşviki, teknoloji transferi ve pilot projelerin oluşturulması.

• Madencilikte nadir toprak elementleri ve kritik minerallerde işbirliklerinin geliştirilmesi.

• Sanayi parkları kurulması, yazılım geliştirme, start-up ve yatırım odaklı Kırgız-Türk Bilişim Toplantıları ile dijital dönüşümün hızlandırılması.

• Kara yolu taşımacılığında geçiş belgelerinin elektronikleştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması.

Tarım, su yönetimi, hayvancılık ve yem üretimi alanlarında ortak girişimler kurulması için adımlar atılacak; su yönetimi özel önem taşıyor ve ortak su çalışma grubunun yakın zamanda toplanacağı belirtildi.

Yatırımlar, müteahhitlik ve ticaret

Yılmaz, Türkiye'nin Kırgızistan'da 2 binden fazla Türk firması ile yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde yatırım yaptığını ve ülkenin 5. büyük doğrudan yatırımcısı konumunda olduğunu hatırlattı. Türk müteahhitlik firmalarının Kırgızistan'da bugüne dek yaklaşık 1 milyar dolarlık değerde 95 proje hayata geçirdiği ifade edildi.

Yılmaz, ticari işbirliğinin güçlendirilmesi için iş dünyasına yönelik geniş katılımlı Türkiye-Kırgızistan İş Forumu düzenleneceğini, bu temasların ticaretin artırılmasına ve yeni yatırım fırsatlarına katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye'nin Kırgızistan'ın ihracatında 8'inci, ithalatında ise 6'ncı sırada yer aldığı vurgulandı.

Gelecek adımlar ve mesaj

KEK 12. Dönem Toplantısı eylem planı ile iki ülke arasında enerji, ticaret, ulaştırma, sağlık ve tarım başta olmak üzere yeni işbirliği kanalları oluşturulması hedefleniyor. Yılmaz, işbirliğinin kazan-kazan ilkesine dayandığını ve bölgesel fayda sağlayacağını ifade etti.

Toplantı sonunda Yılmaz, eylem planı ve mutabakat zabıtlarının hayırlı olmasını dileyerek, Kasımaliyev ve tüm Kırgız heyetine ev sahiplikleri ve verimli işbirliği iradeleri için teşekkür etti.

