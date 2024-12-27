Türkiye-Malezya Ticaretinde Yeni Tercihli Menşe Kuralları Belirlendi

Türkiye-Malezya Ticaretinde Yeni Düzenlemeler

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde menşe belgelerine ilişkin yeni esaslar belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye ve Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 31 Ekim 2024'ten itibaren yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın Tarihçesi

Türkiye ile Malezya arasındaki serbest ticaret anlaşması 17 Nisan 2014'te Ankara'da imzalanmış ve ardından menşe kurallarını düzenleyen yönetmelik yayımlanmıştır. Bu anlaşma ile birlikte iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yeni Menşe Kuralları

Yeni düzenleme kapsamında, Malezya'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde tercihli menşe kurallarına uygunluk sağlamak amacıyla, 31 Ekim 2024'ten itibaren bir yıl boyunca Malezya yetkili makamları tarafından "Malezya menşe belgesi" düzenlenebilecektir. Bu belgelerin düzenlenmesi, Nisan 2020 ile 2023 döneminde gerçekleştirilen ihracat işlemlerini kapsayacaktır.

Sonuç

Bu değişikliklerin, Türkiye ile Malezya arasındaki ticaretin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştireceği öngörülmektedir.