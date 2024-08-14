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ALTIN
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Türkiye Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Bilgisi

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:48
Türkiye Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Bilgisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda bu dövizlerin TL karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03566
ALLNAVUTLUK LEKİ0.36941
BHDBAHREYN DİNARI88.9162
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28523
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.8423
BWPBOTSVANA PULASI2.4968
BRLBREZİLYA REALİ6.1412
DZDCEZAYİR DİNARI0.24942
CZKÇEK KORUNASI1.4665
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00214
MADFAS DİRHEMİ3.4344
PHPFİLİPİN PESOSU0.58867
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.8552
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.4359
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.39929
HKDHONG KONG DOLARI4.3029
IQDIRAK DİNARI0.02558
ISKİZLANDA KRONU0.24288
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06988
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00830
LYDLİBYA DİNARI6.9726
HUFMACAR FORİNTİ0.09366
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59874
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.5825
MXNMEKSİKA PESOSU1.7699
EGPMISIR LİRASI0.68258
MDLMOLDOVA LEYİ1.9086
NADNAMİBYA DOLARI1.8552
NGNNİJERYA NAİRASI0.02108
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00266
PENPERU YENİ SOLU8.9473
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.5950
RSDSIRP DİNARI0.31573
SGDSİNGAPUR DOLARI25.4836
SDGSUDAN POUNDU0.05581
SYRSURİYE LİRASI0.00258
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.8552
THBTAYLAND BAHTI0.96127
TNDTUNUS DİNARI10.9529
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.5762
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.81307
OMRUMMAN RİYALİ87.0478
JODÜRDÜN DİNARI47.3004
VNDVİETNAM DONGU0.00134
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ8.9890
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0395
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.1692

Yukarıdaki tablo, TCMB tarafından açıklanan alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içermektedir. Kurlar, piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

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