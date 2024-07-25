Türkiye Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Tablosu

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ait bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Aşağıda, bazı temel dövizlerin Türk Lirası karşılıkları yer almaktadır:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03557
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0.35622
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|87.5828
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28096
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.2614
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.4281
|BRL
|Brezilya Reali
|5.8363
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.24541
|CZK
|Çek Korunası
|1.4096
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00203
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.3459
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.56346
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.7852
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.1550
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.39412
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.2302
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02520
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.23950
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.06954
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00817
|LYD
|Libya Dinarı
|6.8266
|HUF
|Macar Forinti
|0.09097
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.58111
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.0798
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7831
|EGP
|Mısır Lirası
|0.68293
|MDL
|Moldova Leyi
|1.8568
|NAD
|Namibya Doları
|1.7851
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02038
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00261
|PEN
|Peru Yeni Solu
|8.8223
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.3292
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.30590
|SGD
|Singapur Doları
|24.5898
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05498
|SYP
|Suriye Lirası
|0.00254
|SZL
|Svaizi Lilangeni
|1.7851
|THB
|Tayland Bahtı
|0.91234
|TND
|Tunus Dinarı
|10.6442
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.4328
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.80138
|OMR
|Umman Riyali
|85.8596
|JOD
|Ürdün Dinarı
|46.5628
|VND
|Vietnam Dongs
|0.00131
|ILS
|İsrail Şekeli
|9.0255
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0110
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|19.4628
Yukarıdaki bilgiler, TCMB'nin döviz kur politikası çerçevesinde hazırlanan verileri içermektedir. Güncel kurlar ve detaylı bilgiler için TCMB resmi web sitesinden takip edilebilir.