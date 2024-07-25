Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Tablosu

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurları için güncel bilgileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:48
Türkiye Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Tablosu

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ait bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Aşağıda, bazı temel dövizlerin Türk Lirası karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03557
ALL Arnavutluk Leki 0.35622
BHD Bahreyn Dinarı 87.5828
BDT Bangladeş Takası 0.28096
BAM Bosna-Hersek Markı 18.2614
BWP Botsvana Pulası 2.4281
BRL Brezilya Reali 5.8363
DZD Cezayir Dinarı 0.24541
CZK Çek Korunası 1.4096
IDR Endonezya Rupisi 0.00203
MAD Fas Dirhemi 3.3459
PHP Filipin Pesosu 0.56346
ZAR Güney Afrika Randı 1.7852
GEL Gürcistan Lari 12.1550
INR Hindistan Rupisi 0.39412
HKD Hong Kong Doları 4.2302
IQD Irak Dinarı 0.02520
ISK İzlanda Kronu 0.23950
KZT Kazakistan Tengesi 0.06954
COP Kolombiya Pesosu 0.00817
LYD Libya Dinarı 6.8266
HUF Macar Forinti 0.09097
MKD Makedonya Dinarı 0.58111
MYR Malezya Ringgiti 7.0798
MXN Meksika Pesosu 1.7831
EGP Mısır Lirası 0.68293
MDL Moldova Leyi 1.8568
NAD Namibya Doları 1.7851
NGN Nijerya Nairası 0.02038
UZS Özbekistan Somu 0.00261
PEN Peru Yeni Solu 8.8223
PLN Polonya Zlotisi 8.3292
RSD Sırp Dinarı 0.30590
SGD Singapur Doları 24.5898
SDG Sudan Poundu 0.05498
SYP Suriye Lirası 0.00254
SZL Svaizi Lilangeni 1.7851
THB Tayland Bahtı 0.91234
TND Tunus Dinarı 10.6442
TMT Türkmenistan Manatı 9.4328
UAH Ukrayna Hryvnası 0.80138
OMR Umman Riyali 85.8596
JOD Ürdün Dinarı 46.5628
VND Vietnam Dongs 0.00131
ILS İsrail Şekeli 9.0255
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0110
NZD Yeni Zelanda Doları 19.4628

Yukarıdaki bilgiler, TCMB'nin döviz kur politikası çerçevesinde hazırlanan verileri içermektedir. Güncel kurlar ve detaylı bilgiler için TCMB resmi web sitesinden takip edilebilir.

İLGİLİ HABERLER

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!