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Türkiye Merkez Bankası'ndan Faiz ve Enflasyon Beklentileri Üzerine Açıklamalar

TCMB Başkanı Fatih Karahan, faiz kararları ve enflasyon beklentileri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:17
Türkiye Merkez Bankası'ndan Faiz ve Enflasyon Beklentileri Üzerine Açıklamalar

TCMB Başkanı Karahan'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, faiz oranlarıyla ilgili karar alırken veri odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Karahan, "Şu anda şu kadar olacak, şu zaman olacak demek zor. Hele önümüzdeki sene için," ifadelerini kullandı.

Enflasyon Raporu ve Beklentiler

Karahan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bu yılın 4. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı sırasında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi yönetimi ile eş güdümün üst düzeyde olduğunu vurgulayan Karahan, harcama tarafında katılığın deprem harcamalarından kaynaklandığını ifade etti.

Aylık Enflasyon Beklentileri

Yılın kalan ayları için, mevsimsellikten arındırılmadan, %1,5 civarında, %1'in biraz üstünde aylık enflasyon beklentisi olduğunu bildirdi. Mevsimsellikten arındırıldığında bu tahminin %2,3 civarında olduğunu aktaran Karahan, bunun önceki tahminlerden daha yüksek olduğunu ifade etti.

Şeffaflığa Öncelik Veriyoruz

Faiz ile ilgili karar alırken veri odaklı ilerleyeceklerini belirten Karahan, "Enflasyonu indirebilmek için gereken adımları atacağız," dedi. Şeffaflık konusuna da değinen Karahan, TCMB'nin iletişim araçlarının ve enflasyon raporlarının bu konuda önemli rol oynadığını kaydetti.

Kira Enflasyonunda İyileşme Beklentisi

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, asgari ücret artışının ekonomik faaliyet üzerindeki etkilerine değinirken, kira enflasyonunda yavaş bir gelişim olduğunu, ancak önümüzdeki dönemde kademeli bir iyileşme öngördüklerini ifade etti.

Sonuç

Karahan ve ekip üyeleri, Türkiye'nin ekonomik durumu ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştılar. Merkez Bankası, enflasyon yönetiminde şeffaflık ve veri odaklı yaklaşımını sürdürme kararlılığında olduğunu belirtmektedir.

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