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Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kur Bilgileri

Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını yayınladı. Detaylar için içeriği inceleyin.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:45
Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kur Bilgileri

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda yer alan tablo, farklı döviz cinsleri ve bunların Türk Lirası (TL) karşılıklarını içermektedir.

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03571
ALLArnavutluk Leki0.36667
BHDBahreyn Dinarı88.9322
BDTBangladeş Takası0.28530
BAMBosna-Hersek Markı18.6867
BWPBotsvana Pulası2.4841
BRLBrezilya Reali6.1024
DZDCezayir Dinarı0.24928
CZKÇek Korunası1.4539
IDREndonezya Rupisi0.00212
MADFas Dirhemi3.4176
PHPFilipin Pesosu0.58828
ZARGüney Afrika Randı1.8457
GELGürcistan Laris12.4297
INRHindistan Rupisi0.39933
HKDHong Kong Doları4.3038
IQDIrak Dinarı0.02559
ISKİzlanda Kronu0.24251
KZTKazakistan Tengesi0.06981
COPKolombiya Pesosu0.00827
LYDLübnan Dinarı6.9705
HUFMacar Forinti0.09305
MKDMakedonya Dinarı0.59496
MYRMalazya Ringgiti7.5324
MXNMeksika Pesosu1.7659
EGPMısır Lirası0.67840
MDLMoldova Leyi1.9058
NADNamibya Doları1.8455
NGNNijerya Nairası0.02108
UZSÖzbekistan Somu0.00266
PENPeru Yeni Solu8.9556
PLNPolonya Zlotisi8.5402
RSDSırp Dinarı0.31318
SGDSingapur Doları25.3511
SDGSudan Poudunu0.05582
SYRSuriye Lirası0.00258
SZLSvaiziland Lilangeni1.8455
THBTayland Bahtı0.95466
TNDTunus Dinarı10.8717
TMTTürkmenistan Manatı9.5785
UAHUkrayna Hryvnası0.81051
OMRUmman Riyali87.1859
JODÜrdün Dinarı47.2821
VNDVietnam Dongu0.00133
ILSYeni İsrail Şekeli8.9612
TWDYeni Tayvan Doları1.0327
NZDYeni Zelanda Doları20.2529

TCMB'nin bu güncel döviz kuru verileri, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır.

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