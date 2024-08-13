Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kur Bilgileri

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda yer alan tablo, farklı döviz cinsleri ve bunların Türk Lirası (TL) karşılıklarını içermektedir.
Döviz Kurları Tablosu
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03571
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0.36667
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|88.9322
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28530
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.6867
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.4841
|BRL
|Brezilya Reali
|6.1024
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.24928
|CZK
|Çek Korunası
|1.4539
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00212
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4176
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.58828
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.8457
|GEL
|Gürcistan Laris
|12.4297
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.39933
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3038
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02559
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24251
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.06981
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00827
|LYD
|Lübnan Dinarı
|6.9705
|HUF
|Macar Forinti
|0.09305
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.59496
|MYR
|Malazya Ringgiti
|7.5324
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7659
|EGP
|Mısır Lirası
|0.67840
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9058
|NAD
|Namibya Doları
|1.8455
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02108
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00266
|PEN
|Peru Yeni Solu
|8.9556
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.5402
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.31318
|SGD
|Singapur Doları
|25.3511
|SDG
|Sudan Poudunu
|0.05582
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00258
|SZL
|Svaiziland Lilangeni
|1.8455
|THB
|Tayland Bahtı
|0.95466
|TND
|Tunus Dinarı
|10.8717
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.5785
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.81051
|OMR
|Umman Riyali
|87.1859
|JOD
|Ürdün Dinarı
|47.2821
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00133
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|8.9612
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0327
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.2529
TCMB'nin bu güncel döviz kuru verileri, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır.