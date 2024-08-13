Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kur Bilgileri

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda yer alan tablo, farklı döviz cinsleri ve bunların Türk Lirası (TL) karşılıklarını içermektedir.

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03571 ALL Arnavutluk Leki 0.36667 BHD Bahreyn Dinarı 88.9322 BDT Bangladeş Takası 0.28530 BAM Bosna-Hersek Markı 18.6867 BWP Botsvana Pulası 2.4841 BRL Brezilya Reali 6.1024 DZD Cezayir Dinarı 0.24928 CZK Çek Korunası 1.4539 IDR Endonezya Rupisi 0.00212 MAD Fas Dirhemi 3.4176 PHP Filipin Pesosu 0.58828 ZAR Güney Afrika Randı 1.8457 GEL Gürcistan Laris 12.4297 INR Hindistan Rupisi 0.39933 HKD Hong Kong Doları 4.3038 IQD Irak Dinarı 0.02559 ISK İzlanda Kronu 0.24251 KZT Kazakistan Tengesi 0.06981 COP Kolombiya Pesosu 0.00827 LYD Lübnan Dinarı 6.9705 HUF Macar Forinti 0.09305 MKD Makedonya Dinarı 0.59496 MYR Malazya Ringgiti 7.5324 MXN Meksika Pesosu 1.7659 EGP Mısır Lirası 0.67840 MDL Moldova Leyi 1.9058 NAD Namibya Doları 1.8455 NGN Nijerya Nairası 0.02108 UZS Özbekistan Somu 0.00266 PEN Peru Yeni Solu 8.9556 PLN Polonya Zlotisi 8.5402 RSD Sırp Dinarı 0.31318 SGD Singapur Doları 25.3511 SDG Sudan Poudunu 0.05582 SYR Suriye Lirası 0.00258 SZL Svaiziland Lilangeni 1.8455 THB Tayland Bahtı 0.95466 TND Tunus Dinarı 10.8717 TMT Türkmenistan Manatı 9.5785 UAH Ukrayna Hryvnası 0.81051 OMR Umman Riyali 87.1859 JOD Ürdün Dinarı 47.2821 VND Vietnam Dongu 0.00133 ILS Yeni İsrail Şekeli 8.9612 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0327 NZD Yeni Zelanda Doları 20.2529

TCMB'nin bu güncel döviz kuru verileri, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır.