Türkiye Merkez Bankası'nın Faiz Beklentileri: Ekim 2023

AA Finans'ın Faiz Beklenti Anketi Tamamlandı

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketinde, ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayındaki politika faizini %50'de tutmasını öngörüyor.

Ekonomistlerin Beklentileri

Bu anket, 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik olarak düzenlendi ve toplamda 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişiklik beklentilerinin medyan değeri %50'de sabit kalması yönünde belirlendi.

Yıl Sonu Beklentileri

En son anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı %47,50 seviyesinde hesaplandı. Ayrıca, katılımcılardan 5'i yıl sonunda faizin %50, 7'si ise %47,5 seviyesinde olacağını tahmin etti.

Geçen Ayki Toplantı

Geçtiğimiz ay yapılan PPK toplantısında da politika faizi %50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Bu durum, ekonomistler arasında benzer bir beklenti oluşturdu ve Ekim ayı için de aynı sonucun çıkması bekleniyor.