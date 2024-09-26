DOLAR
34,16 -0,06%
EURO
38,21 -0,42%
ALTIN
2.943,27 -0,89%
BITCOIN
2.198.700,59 -1,46%

Türkiye Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi Rekor

TCMB, toplam rezervlerini 20 Eylül’de 156,4 milyar dolara çıkararak yeni bir rekora imza attı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:52
Türkiye Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi Rekor

TCMB Nisan'a Temmuz 2023'ten Beri Rekor Artışlar Yaşıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Eylül 2023 itibarıyla toplam rezervlerini 156 milyar 392 milyon dolara yükselterek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz hafta sağlanan 2 milyar 842 milyon dolarlık artış, merkez bankası için önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Döviz ve Altın Rezervlerinde Önemli Artış

TCMB’nin açıklamalarına göre, bu hafta brüt döviz rezervleri 1 milyar 954 milyon dolarlık bir artışla 94 milyar 109 milyon dolara ulaştı. Daha önceki haftada döviz rezervleri 92 milyar 155 milyon dolardı. Ayrıca, altın rezervleri de 888 milyon dolarlık bir artışla 62 milyar 283 milyon dolara çıkmış durumda.

Rekorda Güncel Veriler

TCMB’nin toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolardan
156 milyar 392 milyon dolara yarum erişti.

2023 yılına ayna Olarak Rezerv Değişimi

Merkez Bankasının rezerv değişim grafiği aşağıda verilmiştir:

TarihAltın Rezervleri (Milyon Dolar)Brüt Döviz Rezervleri (Milyon Dolar)Toplam Rezervler (Milyon Dolar)
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
30.06.202348.00689.154137.161
20.09.202362.28394.109156.392

Bütün bu veriler, Türkiye Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervlerini güçlendirme çabalarının bir göstergesidir. Ekonominin görünümünde olumlu bir ivme sağlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Rezerv Açıklaması
2
Türkiye Ekonomisinde Tarihi Rezerv Artışı
3
TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Ağustos Enflasyon Verileri ve Beklentiler
4
SPK'den Dolandırıcılık Uyarısı: Yanıltıcı Paylaşımlara Dikkat
5
ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 3 Büyüme Gösterdi
6
Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: Son Durum
7
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoklarındaki Artış

MEB ve GSB'den 34 Bin Personel Alımı: Başvurular İŞKUR Üzerinden Devam Ediyor

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu