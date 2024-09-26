Türkiye Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi Rekor

TCMB Nisan'a Temmuz 2023'ten Beri Rekor Artışlar Yaşıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Eylül 2023 itibarıyla toplam rezervlerini 156 milyar 392 milyon dolara yükselterek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz hafta sağlanan 2 milyar 842 milyon dolarlık artış, merkez bankası için önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Döviz ve Altın Rezervlerinde Önemli Artış

TCMB’nin açıklamalarına göre, bu hafta brüt döviz rezervleri 1 milyar 954 milyon dolarlık bir artışla 94 milyar 109 milyon dolara ulaştı. Daha önceki haftada döviz rezervleri 92 milyar 155 milyon dolardı. Ayrıca, altın rezervleri de 888 milyon dolarlık bir artışla 62 milyar 283 milyon dolara çıkmış durumda.

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TCMB’nin toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolardan

156 milyar 392 milyon dolara yarum erişti.

2023 yılına ayna Olarak Rezerv Değişimi

Merkez Bankasının rezerv değişim grafiği aşağıda verilmiştir:

Tarih Altın Rezervleri (Milyon Dolar) Brüt Döviz Rezervleri (Milyon Dolar) Toplam Rezervler (Milyon Dolar) 27.01.2023 50.933 76.206 127.139 24.02.2023 49.190 71.980 121.170 31.03.2023 52.176 70.247 122.423 28.04.2023 46.413 68.471 114.884 30.06.2023 48.006 89.154 137.161 20.09.2023 62.283 94.109 156.392

Bütün bu veriler, Türkiye Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervlerini güçlendirme çabalarının bir göstergesidir. Ekonominin görünümünde olumlu bir ivme sağlaması bekleniyor.