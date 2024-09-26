Türkiye Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi Rekor

TCMB Nisan'a Temmuz 2023'ten Beri Rekor Artışlar Yaşıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Eylül 2023 itibarıyla toplam rezervlerini 156 milyar 392 milyon dolara yükselterek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz hafta sağlanan 2 milyar 842 milyon dolarlık artış, merkez bankası için önemli bir gelişme olarak kaydedildi.
Döviz ve Altın Rezervlerinde Önemli Artış
TCMB’nin açıklamalarına göre, bu hafta brüt döviz rezervleri 1 milyar 954 milyon dolarlık bir artışla 94 milyar 109 milyon dolara ulaştı. Daha önceki haftada döviz rezervleri 92 milyar 155 milyon dolardı. Ayrıca, altın rezervleri de 888 milyon dolarlık bir artışla 62 milyar 283 milyon dolara çıkmış durumda.
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TCMB’nin toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolardan
156 milyar 392 milyon dolara yarum erişti.
2023 yılına ayna Olarak Rezerv Değişimi
Merkez Bankasının rezerv değişim grafiği aşağıda verilmiştir:
|Tarih
|Altın Rezervleri (Milyon Dolar)
|Brüt Döviz Rezervleri (Milyon Dolar)
|Toplam Rezervler (Milyon Dolar)
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|30.06.2023
|48.006
|89.154
|137.161
|20.09.2023
|62.283
|94.109
|156.392
Bütün bu veriler, Türkiye Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervlerini güçlendirme çabalarının bir göstergesidir. Ekonominin görünümünde olumlu bir ivme sağlaması bekleniyor.