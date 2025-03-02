Türkiye, Nahçıvan'a Doğal Gaz Sevkiyatına Başlıyor!

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin Nahçıvan'a doğal gaz ihracatına bu hafta başlayacağını duyurdu. Iğdır-Nahçıvan boru hattı tamamlandı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:01
Türkiye, Nahçıvan'a Doğal Gaz Sevkiyatına Başlıyor!

Türkiye Nahçıvan'a Doğal Gaz Sevkiyatına Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ihracatına yeni bir destinasyon ekleyecek olan Nahçıvan'a doğal gaz ihracatına başlıyoruz. Iğdır-Nahçıvan boru hattının tamamlandığını belirtti. Bakan Bayraktar, bu hafta bu hattın devreye alınacağını söyledi.

Moskova Temasları ve Enerji İşbirlikleri

Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moskova'da, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyev ile görüştüğünü açıkladı. Bu görüşmelerde Türkiye'nin enerji işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük dördüncü doğal gaz tüketicisi konumunda olduğunu belirtirken, Rusya'nın Türkiye için önemli bir tedarikçi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Rusya'nın Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatının 2026 yılında 40. yılını dolduracağını ifade ederek, bu durumun işbirliği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Türkmen Gazı ve Arz Güvenliği

Bayraktar, Türkmenistan'dan gelen doğal gazın Türkiye için büyük bir değer taşıdığını ve bu gazın ekonomik açıdan rekabetçi fiyatlarla tedarik edildiğini belirtti. Türkmen gazının, Türkiye’nin arz güvenliğini artırmak için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bayraktar, bu yıl için yaklaşık 1,5 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz tedarik edeceklerini belirterek, orta ve uzun vadede Türkmen gazının Avrupa'ya sevkiyatının en ideal yol olduğunu vurguladı.

Irak Petrol Hattı ve Gelecek Projeler

Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol sevkiyatının yeniden başlayacağına dair açıklamaları değerlendiren Bayraktar, Irak-Türkiye petrol hattının 4 Ekim 2023'ten itibaren operasyona hazır olduğunu belirtti. Hattın kapasitesinin maksimum düzeyde kullanılması hedefleniyor.

Bakan Bayraktar, Gabar bölgesindeki petrolün de Irak boru hattıyla Ceyhan'a taşınacağını ifade ederek, ayrıca Basra'ya kadar uzanacak yeni bir petrol boru hattı projesinin hayata geçirilmesiyle Irak petrollerinin dünya piyasalarına açılmasının gündemde olduğunu duyurdu.

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