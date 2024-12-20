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Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı: Yeni İşbirliği Fırsatları

DEİK ve NIPDB işbirliğiyle gerçekleşen toplantıda enerji, tarım ve turizm gibi sektörlerde işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:30
Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı: Yeni İşbirliği Fırsatları

Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Namibya İş Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya DEİK Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı Muhammed Yusuf Bedir ve Namibya Yatırım Promosyon ve Geliştirme Kurulu (NIPDB) Üst Yöneticisi (CEO) Rauha Nangula Uaandja ile iki ülkenin iş insanları katıldı.

İşbirliği Alanları Konuşuldu

DEİK'in yaptığı açıklamaya göre, toplantıda enerji, madencilik, gıda ve tarım, makine, tekstil, ilaç ve sağlık sektörlerinde ikili iş görüşmeleri yapıldı. Ayrıca, DEİK ve NIPDB arasında bir İyi Niyet Mektubu imzalandı. Toplantıda Bedir, Türkiye-Namibya işbirliğinin potansiyeline dikkat çekerek, çeşitli sektörlerdeki fırsatların keşfedilmesi gerektiğini vurguladı.

Tam Potansiyelin Keşfi

Bedir, "Tarım, turizm, teknoloji ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde işbirliği fırsatları bulunuyor. Bilgi paylaşımı, teknolojik gelişmelerin benimsenmesi ve girişimcilik teşvik edilerek güçlü bir ekonomik ekosistem yaratılabilir." şeklinde konuştu. Ayrıca, geleneksel iş yapma yöntemlerinin ötesine geçilerek sürdürülebilir kalkınmanın önemine değindi.

Namibya'nın Ekonomik Potansiyeli

NIPDB CEO'su Uaandja, Namibya'nın yenilenebilir enerji, tarım, turizm ve maden sektörlerindeki yatırım fırsatlarını vurgulayarak, Namibya'nın 2021-2023 yılları arasında 73 milyar Namibya Doları değerinde doğrudan yabancı yatırım çektiğini belirtti. Bunun %45'inin petrol ve doğal gaz sektörüne yönelik olduğunu ifade etti.

Uaandja, "Namibya, güneş ışığı, rüzgar enerjisi ve okyanus yakınlığı gibi doğal avantajlarla yenilenebilir enerji üretiminde büyük potansiyele sahiptir. Ayrıca, Namibya'nın doğal güzellikleri ve güvenli çevresi, ülkeyi Afrika'nın en çok ziyaret edilen destinasyonlarından biri haline getirmiştir." dedi.

Namibya'nın güçlü lojistik altyapısının da iş yapma kolaylığı sağladığını belirten Uaandja, ülkenin modern ulaşım ve dijital bağlantı altyapısıyla öne çıktığını ifade etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Namibya İş Konseyi tarafından Türkiye-Namibya...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Namibya İş Konseyi tarafından Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı geçekleştirildi. Toplantıya DEİK Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı Muhammed Yusuf Bedir (sağda) ve Namibya Yatırım Promosyon ve Geliştirme Kurulu (NIPDB) Üst Yöneticisi (CEO) Rauha Nangula Uaandja (solda) katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Namibya İş Konseyi tarafından Türkiye-Namibya...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Namibya İş Konseyi tarafından Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı geçekleştirildi. Toplantıya DEİK Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı Muhammed Yusuf Bedir (sağda) ve Namibya Yatırım Promosyon ve Geliştirme Kurulu (NIPDB) Üst Yöneticisi (CEO) Rauha Nangula Uaandja (solda) katıldı.

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