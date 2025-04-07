Türkiye'nin Ay Programı: '8. Kıta'ya Yatırım ve Hedefler

Türkiye, zamanla daha ulaşılabilir hale gelen ve "8. kıta" olarak adlandırılan Ay'a yönelik programlarını hızlandırıyor. Uzayda gerçekleştirilecek bilimsel adımlar ile birlikte, oluşturulacak yüksek teknolojili ürünlerle bu alandaki ekonomiden daha fazla pay almayı hedefliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, önümüzdeki 10 yıl içinde planlanan 60'tan fazla görev, Ay'da zaten bulunan aktörlere yenilerini ekleyecek. Bu süreçte oluşturulan Dünya-Ay ekonomik bölgesinin 2040 yılına kadar 150 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı tahmin ediliyor. Uzayda kalıcı bir varlık göstermek ve ekonomik güç elde etmek amacıyla ARTEMIS, Lunar Gateway ve ILRS gibi programlarla planlı ve sürdürülebilir ortaklıklar kuruyor.

Ay'da Kalıcı Varlık ve Teknolojik Gelişmeler

Ay üzerinde birçok farklı alanda gelişmeler yaşanırken, Türkiye de uzaya bağımsız erişim alanında çalışmalarını sürdürüyor. Milli Uzay Programı çerçevesinde 2028 yılına kadar Ay'a ilk görevi gerçekleştirmek için hazırlıklar yapılıyor. Ayrıca, derin uzaya erişim tecrübesi kazanma hedefleniyor.

Türkiye, Ay araştırmalarıyla kendisini öne çıkaracak bilimsel çalıştaylara da ev sahipliği yapıyor. Kendi mühendisleri ve bilim insanları tarafından tasarlanan, milli imkanlarla geliştirilen itki sistemine sahip uzay aracıyla Ay'a erişim sağlanması planlanıyor.

Bilimsel Amaçlar ve Sektörel Katkılar

Ay Programı kapsamındaki hedeflerden biri, Ay'daki suyun kökenini anlamak, yerel manyetosfer yapılarını incelemek ve Ay yüzeyinin sıcaklık dağılımını analiz etmek. Bu hedefler, elde edilecek bilgilerin sonraki Ay görevlerinin planlanmasında stratejik rol oynamasını sağlayacak.

Ay ekonomisinin oluşum sürecinde, Ay'a ulaşım, özel veri üretimi ve Ay kaynakları gibi unsurların yanı sıra, otomotivden inşaata, robotikten sağlığa kadar birçok sektörün de katkıda bulunması gerekiyor.

Ay Ekonomisinin Büyümesi Bekleniyor

2040 yılına kadar Ay'a ulaştırma pazarının 79 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca, Ay'a özel veri üretimi pazarının da 8,3 milyar dolara, Ay kaynakları pazarının ise 64 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin Ay Programı aracılığıyla uluslararası alanda daha etkin bir rol almasını ve uzayda varlığını güçlendirmesini sağlayacak.