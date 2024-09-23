Türkiye'nin BM Reform Çığlığı New York Cadde ve Sokaklarında

Türkiye, BM Reformunu New York'ta Anlatıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) yönelik reform taleplerini New York'un en işlek caddelerinde görsellerle duyuruyor. Bu etkinlik, 79. BM Genel Kurulu etkinlikleri çerçevesinde yapılıyor.

BM Reformu İçin Önemli Mesajlar

New York sokaklarında dolaşan dijital ekranlı kamyonetler, Türkiye'nin BM reformuna dair önemli mesajları içeriyor. "Beşin Ötesinde: Herkes İçin Küresel Bir Sistem İnşa Etmek", "Daha Adil Bir Dünya İçin Reforme Edilmiş Bir BM" gibi başlıklarla hazırlanan görseller, New Yorklulardan büyük ilgi gördü.

Devlet Başkanının Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesine dikkat çekerek, "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesini kullanmış ve bu ülkelerin Birleşmiş Milletler üzerindeki etkisini eleştirmişti.

Bu etkinlik, Türkiye'nin BM'nin daha kapsayıcı ve adil bir sistem hâline gelmesi konusundaki kararlılığını sergiliyor.