Türkiye'nin Denizcilik Gücü Uluslararası Arenada Artıyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik alanındaki rolünün uluslararası düzeyde güçlenmeye devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:14
Türkiye'nin Denizcilik Gücü Uluslararası Arenada Artıyor

Türkiye'nin Denizcilik Alanındaki Vizyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik alanındaki deneyimi ve teknoloji ile küresel politikalarda etkin bir rol üstleneceğini ifade etti. Uraloğlu, "Deniz trafiği güvenliği, teknolojik altyapı ve uluslararası işbirlikleri konusundaki projelerimizle Türkiye'nin dünya denizciliğindeki liderliğini güçlendireceğiz." dedi.

Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı'ndaki Başarı

Uraloğlu, Türkiye'nin, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatının (IALA) Singapur'da düzenlenen genel kurul toplantısında yürütme organı IALA Konseyine yeniden seçildiğini açıkladı. Türkiye, 2006 yılından bu yana kesintisiz bu konseyde yer alıyor. Uraloğlu, "Türkiye'nin IALA'daki yeniden seçilmesi, ülkemizin seyir emniyetine verdiği önemi ve uluslararası düzeydeki güvenilirliğini gösteriyor." diye ekledi.

Tarihi Bağlantılar ve Uzmanlık

1958'den bu yana IALA'nın aktif bir üyesi olan Türkiye'nin yüksek seviyedeki uzmanlığı, uluslararası platformda takdirle karşılanmaktadır. Uraloğlu, "Teşkilat, Deniz Seyir Yardımcıları (AtoN) ve Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) alanındaki deneyimi ile bilinir. Bu, 2014-2018 yılları arasında VTS Komitesine liderlik etmesine olanak sağladı." şeklinde konuştu.

Global Denizcilik Politikalarının Belirlenmesindeki Rol

Uraloğlu, Türkiye'nin 2012 yılında IALA'nın konsey toplantısına ve önemli sempozyumlara ev sahipliği yaparak uluslararası denizcilik politikalarına olan katkısını vurguladı. Ayrıca, 2019'da İstanbul'da düzenlenen "3. Hazırlık Diplomatik Konferansı" ile Türkiye'nin bu alandaki etkisini artırdığını belirtti.

Küresel Denizcilikte Türkiye'nin Gücü

Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilikteki uluslararası standartları belirlemedeki rolünün her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Elde ettiğimiz deneyim ve sahip olduğumuz teknoloji ile uluslararası sahnede söz sahibi olmaya devam edeceğiz." dedi.

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