Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 120 bin 163 Megavatı Aştı — Yenilenebilir Enerjinin Payı %61,1

Kaynak Bazlı Dağılım

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneşin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5 ve rüzgarın payı 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 olarak kayıtlara geçti.

Biyokütle 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermal ise 1 734 megavat ile yüzde 1,4 paya sahip.

Güneş ve Rüzgarın Toplam Payı

Temmuz sonu itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün toplamı 37 bin 118 megavat olurken, bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.

Yerli Kaynakların Payı

Aynı dönemde, toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 oldu. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan oluşuyor.