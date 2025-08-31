DOLAR
Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 120 bin 163 Megavatı Aştı — Yenilenebilir Enerjinin Payı %61,1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Temmuz sonu itibarıyla elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavata ulaştı; yenilenebilir enerji payı %61,1, güneş+rüzgar payı %30,9.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 10:36
Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 120 bin 163 Megavatı Aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 120 bin 163 megavata ulaştığını bildirdi. Bakanlık açıklamasına göre, kurulu güç artışı sürerken yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükseldi.

Kurulu Güç ve Yenilenebilir Payı

Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 61,1'e karşılık gelen 73 bin 477 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturuyor.

Kaynak Bazlı Dağılım

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneşin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5 ve rüzgarın payı 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 olarak kayıtlara geçti.

Biyokütle 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermal ise 1 734 megavat ile yüzde 1,4 paya sahip.

Güneş ve Rüzgarın Toplam Payı

Temmuz sonu itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün toplamı 37 bin 118 megavat olurken, bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.

Yerli Kaynakların Payı

Aynı dönemde, toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 oldu. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan oluşuyor.

