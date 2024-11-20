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Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketiminde Günlük Veriler

Türkiye, günlük 970 bin 664 MWh elektrik üretti, tüketim ise 954 bin 797 MWh olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:16
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketiminde Günlük Veriler

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 970 bin 664 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 797 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 422 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 505 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada %30,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu %25 ile ithal kömür santralleri ve %14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dün 16 bin 309 megavatsaat elektrik ihracatı, 443 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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