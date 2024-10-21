Türkiye'nin Elektroenerji Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye, son günlerde elektrik üretim ve tüketim verilerine dair dikkat çekici rakamlar yayımladı. Dün, 765 bin 444 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Bu dönemde elektrik tüketimi ise 754 bin 293 megavatsaat olarak belirlendi.

Tüketim Zamanlama Analizi

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından sağlanan verilere göre, en yüksek elektrik tüketimi 20:00 saatinde 37 bin 421 megavatsaat ile kaydedilirken, en düşük tüketim ise 08:00 saatinde 27 bin 50 megavatsaat olarak değerlendirildi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan kaynaklar arasında ithal kömür santralleri ilk sırayı alarak %25,3 ile dikkat çekti. Bunu sırasıyla %15,9 payla rüzgar santralleri ve %13,2 payla linyit santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Rakamları

Ayrıca, Türkiye dün 13 bin 432 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 2 bin 302 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.