Türkiye'nin Gemi ve Yat İhracatı 457 Milyon Doları Aştı

Türkiye'nin Gemi ve Yat İhracatı Yükseliyor

Türkiye'nin gemi, yat ve hizmetleri sektörü, bu yılın ocak-nisan döneminde 457 milyon 392 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre, Türkiye'nin nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,5 artarak 20,9 milyar dolar oldu.

Sektörde Dalgalar ve Başkentten İhracat

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ihracatı, ocak-nisan döneminde dalgalı bir seyir izledi. Ocakta 82 milyon 415 bin dolar, şubatta 158 milyon 790 bin dolar, martta 86 milyon 375 bin dolar ve nisan ayında ise 129 milyon 811 bin dolar ihracata ulaşıldı. Bu dönemde başkent Ankara'dan da 3 milyon 874 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Fuarlar İhracatın Destekleyici Gücü

İhracatı desteklemek amacıyla sektörel fuarların düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Ankara, bu yıl ikinci kez Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. 11 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak fuarda, 60 firmanın katılımıyla 250'nin üzerinde yat ve tekne sergileniyor.

Artı Boat Show CEO'su Murat Arslan'ın Açıklamaları

Artı Boat Show Ankara Üst Yöneticisi Murat Arslan, geçen yıl sektörün 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını belirterek, bu yılın ilk dört ayında 457 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini vurguladı. Artan maliyetler nedeniyle üretimde ve ihracatta bir daralma yaşansa da, deniz ve deniz ekipmanları sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatına katkı sunmaya devam ettiğini ifade etti.

Geleceğe Yatırım: Deniz Sevgisi

Arslan, düzenledikleri fuarlarla ticaret hacimlerini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl düzenledikleri fuar ile sektörde yaklaşık 550 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluşturduklarını, bu yıl yapılan fuarla bu rakamı en az 650 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Ankara'daki fuara 13 bin deniz severin kayıt yaptırdığı ve Anadolu'da teknelere yönelik ilginin arttığına dikkat çekti.

Arslan ayrıca, fuarda yer alan teknelerin fiyat aralığının 70 bin liradan 4 milyon liraya kadar değiştiğini vurgulayarak, çocuklarına temiz denizler bırakmak için bu sevgiyi Anadolu üzerinden yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin gemi, yat ve hizmetleri sektörü ocak-nisan döneminde 457 milyon 392 bin dolarlık ihracata imza attı. Artı Boat Show Ankara Üst Yöneticisi (CEO) Murat Arslan, konuşa ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin gemi, yat ve hizmetleri sektörü ocak-nisan döneminde 457 milyon 392 bin dolarlık ihracata imza attı. Artı Boat Show Ankara Üst Yöneticisi (CEO) Murat Arslan, konuşa ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.