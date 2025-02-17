Türkiye'nin Güneş Enerjisi Kurulu Gücü 20 Bin Megavatı Aştı

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü, 20 bin 398 megavata ulaştı. Bu rakam, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 17,5'ini oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:12
Türkiye'nin Güneş Enerjisi Kurulu Gücü 20 Bin Megavatı Aştı

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü, 16 Şubat 2023 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %39,3 artarak 20 bin 398 megavata yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, güneş enerjisinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payı %17,5'e ulaştı. Bu oran, 2022'nin aynı döneminde %13,8 olarak hesaplanmıştı.

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü ise 116 bin 587 megavat olarak kaydedildi. Çatı tipi, saha ve hibrit santrallerin katılımıyla, güneş enerjisi kurulu gücü 16 Şubat itibarıyla bu seviyeye çıktı.

2023 Hedefleri

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035'e kadar 120 bin megavat seviyesine ulaşması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda her yıl 4-5 bin megavatlık yeni güneş enerji santrali kurulması planlanıyor.

Ayrıca, güneş enerjisinden elektrik üretiminin mevcut durumda kömür ve doğal gaza göre %50 daha düşük maliyetle sağlandığı belirtiliyor.

Yeni Teknolojiler ve Uygulamalar

2026'dan itibaren depolamalı güneş santralleri devreye alınarak güneş enerjisinden elektrik üretimindeki sürekliliğin sağlanması hedefleniyor. Bunun yanı sıra, güneş enerjisi sektöründe deneme amaçlı 3 tarım GES uygulaması da bulunmaktadır.

Türkiye'de yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 44,5 gigavat olan 75 fotovoltaik panel üreticisi bulunmakta. Bu üreticilerden 3'ü, yıllık 6,1 gigavatlık "hücre" üretimini yurt içinde gerçekleştirmektedir.

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