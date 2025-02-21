Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, 16 Ekim 2023 tarihinde Türkiye, günlük bazda toplam 1 milyon 60 bin 39 megavatsaat elektrik üretirken, tüketim 1 milyon 49 bin 546 megavatsaat olarak belirlendi.

Dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 204 megavatsaat ile saat 12:00’de gerçekleşti. Aynı gün en düşük tüketim ise 34 bin 340 megavatsaat ile saat 05:00’te kaydedildi.

Üretimde en büyük paya sahip olan kaynaklar ise sırasıyla şu şekildedir: %23,7 ile doğal gaz santralleri, %22,7 ile ithal kömür santralleri ve %18,4 ile rüzgar santralleri.

Ayrıca Türkiye, 10 bin 988 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 430 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.