Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları: 985 Bin Megavatsaat

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye, dün günlük bazda 985 bin 244 megavatsaat elektrik üretirken, tüketim 969 bin 653 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 268 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 275 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları ve İhracat

Günlük üretimde en büyük payı ithal kömür santralleri alarak %24,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu %22,6 ile doğal gaz santralleri ve %15,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dün 15 bin 922 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 334 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.