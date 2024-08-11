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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'nin günlük elektrik üretimi ve tüketimi hakkında son veriler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 10:00
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün, 1 milyon 73 bin 228 megavatsaat elektrik üretildi. Ancak tüketim, bu üretimi aşarak 1 milyon 75 bin 381 megavatsaat olarak gerçekleşti. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, elektrik tüketiminde en yüksek rakam saat 15.00'te 50 bin 244 megavatsaat ile kaydedildi. En düşük tüketim ise 36 bin 294 megavatsaat ile saat 07.00'de görüldü.

Üretim Kaynakları

Dün gerçekleştirilen elektrik üretiminde, en fazla paya sahip olan kaynak doğal gaz santralleri oldu ve üretimdeki payı %22,7 olarak belirlendi. Bu kategoriyi, %22,2 ile ithal kömür santralleri ve %12,7 ile rüzgar santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün toplam 12 bin 943 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 15 bin 54 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Bu veriler, ülkenin enerji yönetimi ve dış ticaret dengesi açısından önemli bilgiler sunuyor.

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