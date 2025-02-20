Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon Megavatsaat

Türkiye, dünkü elektrik üretiminde 1 milyon 42 bin 301 megavatsaat, tüketimde ise 1 milyon 29 bin 065 megavatsaat kaydetti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:07
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon Megavatsaat

Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 42 bin 301 megavatsaat elektrik üretildi; buna karşın tüketim 1 milyon 29 bin 065 megavatsaat olarak gerçekleşti. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 885 megavatsaat ile 12.00'de ölçülürken, en düşük seviyeler ise 33 bin 293 megavatsaat ile 05.00'te kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde en büyük paya sahip kaynak %30,7 ile doğal gaz santralleri oldu. Bunu, %23,2 ile ithal kömür santralleri ve %12,6 ile rüzgar santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Verileri

Türkiye, dünkü enerji ticaretinde 13 bin 946 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 710 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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