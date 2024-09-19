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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 962 bin MWh, tüketimi ise 964 bin MWh olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:06
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Verileri

Türkiye'de, dün, günlük bazda 962 bin 88 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, toplam tüketim ise 964 bin 462 megavatsaat olarak kaydedildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ kaynaklarına dayanmaktadır.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Zamanları

Dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 794 megavatsaat ile 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 229 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşmiştir.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde en yüksek paya sahip olan kaynak, ithal kömür santralleri ile %24,8 oranına sahiptir. Bunu takip eden kaynaklar ise doğal gaz ile %19,3, ve barajlı hidroelektrik santralleri ile %14,2 paya sahiptir.

İthalat ve İhracat Verileri

Dün, Türkiye 14 bin 282 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 16 bin 450 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.

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