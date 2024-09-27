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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'nin elektrik üretimi 942 bin 576 megavatsaat, tüketimi ise 931 bin 39 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:20
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Verileri

Türkiye'de 18 Ekim 2023 tarihinde günlük bazda toplam 942 bin 576 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim ise 931 bin 39 megavatsaat olarak kayıtlara geçmiştir.

Tüketim Zirvesi ve Dip Noktası

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 337 megavatsaat ile saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 718 megavatsaat ile saat 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Dağılımı

Dün yapılan elektrik üretiminde ilk sırayı ithal kömür santralleri yüzde 24,9 pay ile alırken, onu doğal gaz santralleri yüzde 21,3 ile ve barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 15,6 ile izledi.

İhracat ve İthalat

Türkiye, 18 Ekim 2023 tarihinde toplam 14 bin 373 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 2 bin 859 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.

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