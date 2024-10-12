Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün gerçekleştirilen günlük elektrik üretimi, 908,502 megavatsaat olarak kaydedilirken, toplam tüketim 893,516 megavatsaat olarak belirlendi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ veritabanına dayanmaktadır.

Tüketim Değişkenlik Gösterdi

Dün en yüksek elektrik tüketimi, saat 18.00'de 42,398 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim 05.00'te 30,096 megavatsaat ile kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde, ithal kömür santralleri %25,7'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Ardından doğal gaz santralleri %24,3 ve barajlı hidroelektrik santralleri ise %14,1 pay ile sıralandı.

İhracat ve İthalat Verileri

Dün Türkiye, toplam 15,917 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 857 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.